Боксеры Мангистау завоевали два призовых места на международном турнире памяти Сагадата Нурмагамбетова

Спортсмены из Мангистауской области успешно выступили на 29-м международном турнире по боксу памяти первого министра обороны Казахстана, Народного Героя Казахстана Сагадата Нурмагамбетова. Соревнования проходили с 24 по 29 мая в Алматы и собрали 126 участников из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, передает Lada.kz .

Как сообщил мастер спорта, судья международной категории IBA и член судейской комиссии Республики Казахстан Руслан Бибуев, Мангистаускую область на престижном турнире представляли шесть боксеров.

По итогам соревнований лучший результат среди мангистаусцев показал Райыс Нурканат, который завоевал золотую медаль турнира. Еще один представитель региона – Санатали Тольтаев – поднялся на третью ступень пьедестала почета.

Турнир памяти Сагадата Нурмагамбетова традиционно считается одним из значимых стартов в боксерском календаре страны. Ежегодно он собирает сильнейших спортсменов из разных регионов Казахстана и зарубежных государств, позволяя молодым боксерам проверить свои силы в борьбе с серьезными соперниками.

Во время соревнований команду Мангистауской области сопровождали чемпионы мира Ердоc Джанабергенов и Берик Абдрахманов, которые оказывали спортсменам поддержку и делились своим опытом.

Успешное выступление боксеров на международном турнире стало очередным подтверждением высокого уровня подготовки спортсменов региона и хорошим результатом в преддверии будущих крупных стартов.