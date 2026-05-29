Боксёр из Мангистау завоевал бронзу на чемпионате Казахстана среди полицейских

Нурлан Сабиров из Мангистауской области достойно выступил на чемпионате Казахстана по боксу среди сотрудников полиции, который завершился 29 мая в Караганде. Об этом редакции Lada.kz сообщил мастер спорта, судья международной категории IBA, член судейской комиссии Республики Казахстан, тренер по боксу департамента полиции региона Руслан Бибуев.

Чемпионат Казахстана по боксу среди сотрудников полиции проходил с 24 по 29 мая в Караганде. В нем принимают участие 196 боксеров из всех регионов страны. Все они являются действующими сотрудниками полиции.

Нашу область представляли восемь спортсменов, один из которых завоевал бронзовую медаль.

Впервые в истории МВД РК был проведён чемпионат по боксу. Команда, представлявшая наш регион, состояла из восьми боксёров. Двое спортсменов уступили уже в первом бою, остальные дошли до четвертьфинальных поединков, где проиграли сильным соперникам, впоследствии ставшими призёрами чемпионата. Спортсмены показали максимум своих возможностей. Нурлан Сабиров в тяжёлой весовой категории свыше 90 кг провёл три боя и дошёл до полуфинала. В полуфинале он уступил сопернику из Шымкента — чемпиону Азии, бывшему члену национальной сборной Казахстана, ранее являвшемуся лидером в своей весовой категории (вес около 130 кг, рост 2 метра). Нурлан Сабиров достойно провёл бой, отработав все три раунда, и в итоге завоевал бронзовую медаль. В общекомандном зачёте наша команда заняла 14 место из 25, — сообщил Руслан Бибуев.

Сам Руслан Бибуев также принимал участие в чемпионате в качестве судьи и по итогам соревнований был награждён благодарственным письмом за объективное судейство.