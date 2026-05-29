18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
485.95
565.74
6.83
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
29.05.2026, 16:27

Боксёр из Мангистау завоевал бронзу на чемпионате Казахстана среди полицейских

Спорт 0 693 Лиана Рязанцева

Нурлан Сабиров из Мангистауской области достойно выступил на чемпионате Казахстана по боксу среди сотрудников полиции, который завершился 29 мая в Караганде. Об этом редакции Lada.kz сообщил мастер спорта, судья международной категории IBA, член судейской комиссии Республики Казахстан, тренер по боксу департамента полиции региона Руслан Бибуев.

Фото предоставил Руслан Бибуев
Фото предоставил Руслан Бибуев

Похожие новости

Чемпионат Казахстана по боксу среди сотрудников полиции проходил с 24 по 29 мая в Караганде. В нем принимают участие 196 боксеров из всех регионов страны. Все они являются действующими сотрудниками полиции.

Нашу область представляли восемь спортсменов, один из которых завоевал бронзовую медаль.

Впервые в истории МВД РК был проведён чемпионат по боксу. Команда, представлявшая наш регион, состояла из восьми боксёров. Двое спортсменов уступили уже в первом бою, остальные дошли до четвертьфинальных поединков, где проиграли сильным соперникам, впоследствии ставшими призёрами чемпионата. Спортсмены показали максимум своих возможностей. Нурлан Сабиров в тяжёлой весовой категории свыше 90 кг провёл три боя и дошёл до полуфинала. В полуфинале он уступил сопернику из Шымкента — чемпиону Азии, бывшему члену национальной сборной Казахстана, ранее являвшемуся лидером в своей весовой категории (вес около 130 кг, рост 2 метра). Нурлан Сабиров достойно провёл бой, отработав все три раунда, и в итоге завоевал бронзовую медаль. В общекомандном зачёте наша команда заняла 14 место из 25, — сообщил Руслан Бибуев.

Сам Руслан Бибуев также принимал участие в чемпионате в качестве судьи и по итогам соревнований был награждён благодарственным письмом за объективное судейство.

Хочу выразить слова благодарности начальнику департамента полиции Мангистауской области генералу-майору Сагындыку Кузембаевичу Аяганову за оказанную всестороннюю поддержку при подготовке спортсменов к чемпионату, — сказал Руслан Бибуев.

3
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь