18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
23.05.2026, 20:06

В Актау прошел отбор боксёров на Кубок Казахстана

Спорт 0 663 Лиана Рязанцева

Сегодня, 23 мая, в боксерском спортивном зале «Маяк» прошел областной отборочный турнир среди старших юношей 2011-2012 года рождения. Победители соревнований будут представлять регион на Кубке Казахстана в Шымкенте, передает Lada.kz.

Фото предоставил Руслан Бибуев
Мастер спорта, судья международной категории IBA, член судейской комиссии Республики Казахстан Руслан Бибуев рассказал, что на региональном турнире определили лучших боксеров, которые будут представлять Мангистаускую область на Кубке Казахстана.

Кубок Казахтана пройдет в июне в Шымкенте.

В турнире приняли участие 176 спортсменов из Актау, Жанаозена и всех районов Мангистауской области.

Чемпионами турнира стали: Ибрахим Науша (40 кг), Нүрпейис Думан (42 кг), Нурислам Есен (44 кг), Саян Арип (46 кг), Ерасыл Олжабай (48 кг), Ахат Абдир (50 кг), Нурдаулет Альжан (52 кг), Кайсар Аманжолов (54 кг), Эльдар Мадигул (57 кг), Жолжигит Жетписбай (60 кг), Арманбек Сүйингали (63 кг), Ибрагим Масардинов (66 кг), Кайсар Жуманазаров (70 кг), Азизага Асланов (75 кг), Мирас Абдигали (80 кг).

По итогам турнира были также присуждены специальные награды. Приз за лучший бой получили Абдерахман Тошаев и Саян Арип. За лучшую технику награжден Нурислам Есен. Лучшим боксером стал Жолжигит Жетписбай. Лучшим судьей стал Саясат Есибаев.

На протяжении всего турнира зрители увидели зрелищные, красивые и напряжённые бои. Ребята показали настоящий характер, волю к победе и высокий уровень подготовки. Выражаю благодарность Гатину Алексею Викторовичу, который взял на себя финансовые расходы на подарки победителям. Он сам в прошлом занимался боксом, любит этот вид спорта и решил поддержать молодых спортсменов, дополнительно мотивировав их на новые победы и достижения, - рассказал Руслан Бибуев.

