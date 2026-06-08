Чемпионат области по велоспорту прошёл в Актау: определены лучшие

В минувшие выходные в Актау состоялся чемпионат области по велоспорту среди подростков. В рамках индивидуальной гонки на 15 километров были выявлены сильнейшие участники соревнований, передаёт Lada.kz .

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В соревнованиях приняли участие около 50 спортсменов, которые продемонстрировали высокий уровень подготовки и спортивного мастерства. В чемпионате участвовали юноши и девушки в возрасте от 13 лет и старше.

Участники преодолели дистанцию в рамках индивидуальной гонки на 15 километров.

Победители чемпионата стали:

Юноши 13-14 лет:

1 место – Базарбай Мирас;

2 место – Сисен Айдос;

3 место – Таубай Зейин.

Девушки 13–14 лет:

1 место – Сейилханова Самина;

2 место – Слидзюк Александра;

3 место – Амангалиева Сафия.

Девушки 15 лет и старше, женщины:

1 место – Сагынбаева Айым;

2 место – Бактыгерей Динара;

3 место – Елеференко Татьяна.

Юноши 15 лет и старше, мужчины: