Чемпионат области по велоспорту прошёл в Актау: определены лучшие

В минувшие выходные в Актау состоялся чемпионат области по велоспорту среди подростков. В рамках индивидуальной гонки на 15 километров были выявлены сильнейшие участники соревнований, передаёт Lada.kz.
В соревнованиях приняли участие около 50 спортсменов, которые продемонстрировали высокий уровень подготовки и спортивного мастерства. В чемпионате участвовали юноши и девушки в возрасте от 13 лет и старше.
Участники преодолели дистанцию в рамках индивидуальной гонки на 15 километров.
Победители чемпионата стали:
Юноши 13-14 лет:
Девушки 13–14 лет:
Девушки 15 лет и старше, женщины:
Юноши 15 лет и старше, мужчины:
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