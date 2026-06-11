Самбист из Мангистау завоевал «бронзу» Кубка Азии

Спортсмен из Мангистауской области стал призером Кубка Азии по дзюдо, который прошел в спортивном комплексе имени Балуана Шолака в Алматы, передает Lada.kz со ссылкой на официальную страницу самбо и дзюдо в РК.

Фото: @judo.kaz.sambo / Instargram

Международный турнир был посвящен памяти заслуженного тренера Республики Казахстан и ветерана дзюдо Бекета Махмутова. В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены из разных стран Азии.

Честь Мангистауской области на престижных состязаниях защищал Бейбарыс Бахтыбайулы. В весовой категории до 90 килограммов среди юношей он провел ряд напряженных поединков, продемонстрировав высокий уровень подготовки, спортивное мастерство и волю к победе.

По итогам турнира мангистауский самбист поднялся на пьедестал почета, завоевав бронзовую медаль Кубка Азии.

Напомним, в Ташкенте 31 мая завершился Кубок Азии по дзюдо среди кадетов и юниоров «Tashkent Asian Cadet & Junior Cup 2026». Спортсменки из нашего региона успешно выступили на международном турнире, завоевав бронзовые медали.