Спортсменки из Мангистау завоевали награды на Кубке Азии по дзюдо

В Ташкенте 31 мая завершился Кубок Азии по дзюдо среди кадетов и юниоров «Tashkent Asian Cadet & Junior Cup 2026». Спортсменки из Мангистауской области успешно выступили на международном турнире, завоевав бронзовые медали, сообщает Lada.kz.
Кубок Азии проходил в столице Узбекистана с 28 по 31 мая.
В соревнованиях приняли участие более 1200 спортсменов из 11 стран, которые боролись за медали в различных весовых категориях.
Спортсменки из Мангистауской области достойно представили регион на международных соревнованиях и завоевали призовые места.
Так, в весовой категории до 70 кг бронзовым призёром стала Улдана Ходжаназарова.
В весовой категории свыше 78 кг бронзовую медаль завоевала Гулдана Тенгелбаева.
Поздравляем наших спортсменок и их тренеров с достойным выступлением на международной арене, успешной защитой чести страны и высокими спортивными результатами», — отметили в управлении спорта региона.
