Спортсменки из Мангистау завоевали награды на Кубке Азии по дзюдо

В Ташкенте 31 мая завершился Кубок Азии по дзюдо среди кадетов и юниоров «Tashkent Asian Cadet & Junior Cup 2026». Спортсменки из Мангистауской области успешно выступили на международном турнире, завоевав бронзовые медали, сообщает Lada.kz .

Фото управления спорта региона. Качество фото улучшено с помощью искусственного интеллекта

Кубок Азии проходил в столице Узбекистана с 28 по 31 мая.

В соревнованиях приняли участие более 1200 спортсменов из 11 стран, которые боролись за медали в различных весовых категориях.

Спортсменки из Мангистауской области достойно представили регион на международных соревнованиях и завоевали призовые места.

Так, в весовой категории до 70 кг бронзовым призёром стала Улдана Ходжаназарова.

В весовой категории свыше 78 кг бронзовую медаль завоевала Гулдана Тенгелбаева.