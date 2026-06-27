Самбист из Мангистау завоевал «бронзу» чемпионата Азии и Океании

С 25 по 28 июня на стадионе имени Ниноя Акино в Маниле (Филиппины) проходит чемпионат Азии и Океании по самбо среди юниоров и взрослых. Спортсмен из Мангистауской области Мурат Ыкылас завоевал бронзовую медаль, передает Lada.kz.
Чемпионат Азии и Океании собрал более 500 участников из 31 страны азиатско-тихоокеанского региона.
Честь Мангистауской области в составе национальной сборной на престижных состязаниях защищал Мурат Ыкылас.
В весовой категории до 79 килограммов среди юниоров спортсмен продемонстрировал высокий уровень подготовки, отличную технику и волю к победе, завоевав бронзовую медаль чемпионата.
Эта награда стала заслуженным результатом упорного труда спортсмена, его целеустремленности, а также профессионализма и самоотверженной работы тренерского штаба. От всей души поздравляем Мурата Ыкыласа и его тренеров с этим значимым достижением. Желаем новых побед, высоких спортивных результатов и дальнейших успехов на международной арене, - отметили в управлении физической культуры и спорта Мангистауской области.
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