Юный теннисист из Актау стал лучшим в Казахстане

Воспитанник теннисного центра в Актау Адил Жаксыбай завоевал золотую медаль на республиканском турнире «Оранжевый мяч», который прошёл в Атырау, сообщает Lada.kz .

Фото предоставил тренер теннисного центра Берекет Жанибеков

Республиканский турнир по теннису «Оранжевый мяч» прошел с 1 по 3 августа в Атырау и собрал участников из нескольких регионов Казахстана.

В турнире приняли участие теннисисты из Астаны, Актобе, Атырау и Актау. На пути к чемпионскому титулу Адил Жаксыбай провел четыре матча, одержав уверенные победы со счетом 6:0, 6:1 и 6:2, не уступив соперникам ни одного сета.

Адилу Жаксыбаю 9 лет. Теннисом он занимается с шестилетнего возраста. Личным тренером юного спортсмена является Алмат Жуматов.

Одним из главных преимуществ спортсмена является психологическая устойчивость.

Независимо от счета в матче Адил Жаксыбай сохраняет уверенность, продолжает играть активно и всегда движется вперед, - отметил тренер теннисного центра Берекет Жанибеков.

Уже 16 августа юного теннисиста ждет следующий республиканский турнир - «Зеленый мяч», который также пройдет в Атырау.

Главная цель Адила Жаксыбая на нынешний сезон - стать победителем Фестиваля «Оранжевый мяч».