Тело альпинистки Наговицыной пролежит в горах до 2026 года

Қазақ тіліне аудару

Тело погибшей альпинистки Натальи Наговицыной пролежит в горах Кыргызстана минимум до весны, передает Lada.kz со ссылкой на Mash .

Источник фото: соцсети Натальи Наговицыной

По словам специалистов, сезон восхождений в 2025 году окончен, поиски палатки Натальи Наговицыной начнутся не раньше 2026 года.

На кадры попала последняя попытка добраться до спортсменки.

Группа спасателей на высоте 6100 метров пробирается сквозь снежную бурю на пике Победы. Сама Наталья застряла на высоте 7140 метров, где условия ещё суровее, - пишет Mash.

Напомним, 12 августа альпинистка получила травму ноги во время спуска с пика Победы в Кыргызстане. Попытки спасателей помочь Наталье Наговицыной оказались безуспешными из-за погодных условий. Вчера, 24 августа, стало известно, что поиски россиянки прекращены. Позже было заявлено о смерти женщины.