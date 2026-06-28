Трамп подтвердил новые удары США по Ирану и пригрозил Тегерану

Президент США Дональд Трамп подтвердил нанесение американскими военными серии ударов по объектам на территории Ирана и выступил с жёстким предупреждением в адрес Тегерана, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: Anadolu Ajansı

По словам главы Белого дома, авиация США атаковала иранские склады с ракетами и беспилотниками, а также береговые радиолокационные станции. Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social.

Трамп заявил, что операция стала ответом на очередное нарушение режима прекращения огня со стороны Ирана.

«Похоже, предыдущие события ничему их не научили. Может наступить момент, когда мы больше не сможем проявлять сдержанность и будем вынуждены довести начатое до конца военным путём. Если это произойдёт, Исламская Республика Иран перестанет существовать», — заявил американский президент.

В ночь на 28 июня США нанесли новые удары по территории Ирана. Как сообщили в Центральном командовании Вооружённых сил США на Ближнем Востоке (CENTCOM), операция стала ответом на очередную атаку иранской стороны на коммерческое судно в Ормузском проливе.

По данным американских военных, под удар попали объекты военной разведки, системы связи, позиции ПВО, склады с беспилотниками, а также средства, предназначенные для установки морских мин.

В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал американскую авиабазу в Кувейте и военно-морскую базу США в Бахрейне.