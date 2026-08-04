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04.08.2026, 09:36

В США зарегистрировали первые смерти от крупнейшей вспышки циклоспориаза

Новости Мира 0 705

В американском штате Мичиган зарегистрированы первые летальные случаи, связанные с крупнейшей в истории США вспышкой циклоспориаза — кишечной инфекции, вызываемой паразитом Cyclospora. Об этом сообщило управление здравоохранения штата, передает Lada.kz со ссылкой на Reuters

Фото из архива Lada.kz
Фото из архива Lada.kz

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По данным ведомства, скончались два человека, имевшие серьезные хронические заболевания. Медики отмечают, что причиной ухудшения состояния могли стать сама инфекция и вызванное ею сильное обезвоживание.

Что произошло

Расследование, проводимое Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), связывает вспышку с салатом айсберг, поставляемым с предприятий в центральной части Мексики и использовавшимся в крупной сети ресторанов. Опасная продукция уже отозвана из продажи, однако специалисты продолжают искать и другие возможные источники заражения.

Эпидемиологи предполагают, что одновременно могли возникнуть несколько независимых очагов инфекции. Пока не установлено, заразились ли умершие через салат, поставлявшийся в местные рестораны, или от другого источника.

Сколько жертв

По данным американских властей, нынешняя вспышка стала одной из крупнейших вспышек заболеваний пищевого происхождения в истории страны. Она уже привела к снижению спроса на листовой салат и негативно сказалась на посещаемости некоторых ресторанных сетей.

По информации Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), по состоянию на 28 июля в стране лабораторно подтверждено 6 707 случаев циклоспориаза. Кроме того, зарегистрировано более 11,5 тысячи предполагаемых случаев, которые еще ожидают лабораторного подтверждения.

Наиболее серьезная ситуация сложилась в Мичигане. Здесь число заболевших превысило 11,2 тысячи человек, из которых 193 были госпитализированы. Больше всего случаев зарегистрировано в округе Уэйн, где расположен Детройт.

Всего в США, согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, было зарегистрировано более 18 000 случаев циклоспороза.

В чем причина 

По словам представителей местных органов здравоохранения, установить точные причины распространения инфекции непросто. Большое количество заболевших, задержки в отчетности и сложности с восстановлением информации о потребленных продуктах мешают определить все возможные источники заражения.

Циклоспориаз — паразитарное заболевание кишечника, основными симптомами которого являются сильная диарея, тошнота, боли в животе и обезвоживание. В большинстве случаев болезнь не представляет угрозы для жизни, однако может быть особенно опасна для пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями.

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