В США зарегистрировали первые смерти от крупнейшей вспышки циклоспориаза

В американском штате Мичиган зарегистрированы первые летальные случаи, связанные с крупнейшей в истории США вспышкой циклоспориаза — кишечной инфекции, вызываемой паразитом Cyclospora. Об этом сообщило управление здравоохранения штата, передает Lada.kz со ссылкой на Reuters.
По данным ведомства, скончались два человека, имевшие серьезные хронические заболевания. Медики отмечают, что причиной ухудшения состояния могли стать сама инфекция и вызванное ею сильное обезвоживание.
Что произошло
Расследование, проводимое Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), связывает вспышку с салатом айсберг, поставляемым с предприятий в центральной части Мексики и использовавшимся в крупной сети ресторанов. Опасная продукция уже отозвана из продажи, однако специалисты продолжают искать и другие возможные источники заражения.
Эпидемиологи предполагают, что одновременно могли возникнуть несколько независимых очагов инфекции. Пока не установлено, заразились ли умершие через салат, поставлявшийся в местные рестораны, или от другого источника.
Сколько жертв
По данным американских властей, нынешняя вспышка стала одной из крупнейших вспышек заболеваний пищевого происхождения в истории страны. Она уже привела к снижению спроса на листовой салат и негативно сказалась на посещаемости некоторых ресторанных сетей.
По информации Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), по состоянию на 28 июля в стране лабораторно подтверждено 6 707 случаев циклоспориаза. Кроме того, зарегистрировано более 11,5 тысячи предполагаемых случаев, которые еще ожидают лабораторного подтверждения.
Наиболее серьезная ситуация сложилась в Мичигане. Здесь число заболевших превысило 11,2 тысячи человек, из которых 193 были госпитализированы. Больше всего случаев зарегистрировано в округе Уэйн, где расположен Детройт.
Всего в США, согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, было зарегистрировано более 18 000 случаев циклоспороза.
В чем причина
По словам представителей местных органов здравоохранения, установить точные причины распространения инфекции непросто. Большое количество заболевших, задержки в отчетности и сложности с восстановлением информации о потребленных продуктах мешают определить все возможные источники заражения.
Циклоспориаз — паразитарное заболевание кишечника, основными симптомами которого являются сильная диарея, тошнота, боли в животе и обезвоживание. В большинстве случаев болезнь не представляет угрозы для жизни, однако может быть особенно опасна для пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями.
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