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04.08.2026, 14:31

Чем закончился массовый прорыв в Сеуту: Испания сделала заявление

Новости Мира 0 640

Практически все нелегальные мигранты, проникшие в испанский автономный город Сеута 30 июля, были возвращены на территорию Марокко. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Испании, передает Lada.kz со ссылкой на сайт МИДа.  

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters
Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

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Власти Испании опровергли сообщения о том, что нелегальное пересечение границы через Сеуту и Мелилью позволяет остаться в стране или попасть в другие государства Европы.

В заявлении правительства говорится, что незаконный въезд через эти испанские анклавы не дает права жить в Испании, ехать на материковую часть страны или свободно передвигаться по Шенгенской зоне. Кроме того, такие попытки могут быть опасны для жизни.

Испанские власти также пояснили, что недавнее решение Верховного суда касается только порядка рассмотрения дел мигрантов, прибывающих по морю. Оно не меняет миграционное законодательство, не отменяет отказ во въезде на границе и не запрещает возвращать нелегальных мигрантов обратно.

Для усиления охраны границы у волнолома Тарахаль установили 500-метровый морской барьер. По данным правительства, он не противоречит решению суда и не мешает процедуре возвращения мигрантов.

В правительстве также напомнили, что в Сеуте и Мелилье действует особый порядок контроля. Помимо проверки на границе с Марокко, все пассажиры, отправляющиеся на материковую часть Испании самолетом или паромом, проходят дополнительную проверку. Без установления личности сотрудники полиции не допускают никого к посадке.

Кроме того, власти подчеркнули, что действующая программа легализации иностранцев не касается мигрантов, прибывших 30 июля. Она распространяется только на тех, кто жил в Испании до 1 января 2026 года. Для остальных единственным способом попасть в страну остается законный въезд.

Напомним, 30 июля десятки тысяч мигрантов предприняли попытку массового проникновения в Сеуту со стороны Марокко. Для пересечения границы они использовали как сухопутные маршруты, так и морской путь.

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