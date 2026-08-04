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04.08.2026, 18:05

Египет запустил цифровую визу по прибытии с QR-кодом: пока только в Каире

Новости Мира 0 498

С 1 августа 2026 года Египет начал тестирование новой системы получения визы по прибытии. Теперь иностранные туристы, имеющие право на оформление визы в аэропорту, могут заранее оплатить ее онлайн и получить QR-код, который заменяет привычную бумажную визовую наклейку, передает Lada.kz со ссылкой на VisaNews.com.

 

фото Алексея Хапина
фото Алексея Хапина

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Пилотный проект пока действует только в международном аэропорту Каира. Получить QR-код можно через официальный портал или мобильное приложение, а также воспользоваться терминалами самообслуживания уже после прилета.

Для оформления необходимо выбрать гражданство, аэропорт прибытия (на данный момент доступен только Каир), указать адрес электронной почты и оплатить сбор банковской картой Visa или Mastercard. QR-код приходит на электронную почту, его также можно сохранить в смартфоне — распечатывать документ не требуется.

Стоимость цифровой визы составляет 36 долларов. Из них 30 долларов — консульский сбор за визу, еще 6 долларов — сервисный сбор за оформление QR-кода. Один платеж может включать сразу несколько путешественников, однако каждому пассажиру выдается индивидуальный QR-код.

Полученный код действует семь дней с момента выдачи и может быть использован только один раз. После оплаты изменить данные в заявке уже невозможно.

При этом QR-код не гарантирует въезд в Египет. Он лишь подтверждает предварительную оплату визового сбора. Окончательное решение о разрешении на въезд принимают сотрудники пограничной службы после проверки документов.

В Министерстве туризма и древностей Египта подчеркнули, что новая система призвана упростить въезд для туристов и повысить привлекательность страны как туристического направления. По словам министра Шерифа Фатхи, пилотный этап позволит оценить эффективность нововведения, после чего систему планируют постепенно распространить на другие аэропорты и пункты пропуска.

На время тестирования традиционная бумажная виза по прибытии останется доступной. Туристы, которые не захотят пользоваться новой системой или столкнутся с техническими проблемами, смогут оформить визу привычным способом непосредственно в аэропорту.

Пока цифровая система работает только в Каире. В аэропортах Хургады, Шарм-эш-Шейха, Марса-Алама, Луксора и Александрии новая услуга еще недоступна.

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