Путин подписал закон о легализации криптовалют в России

С 1 сентября 2026 года в России начнет действовать закон, который впервые устанавливает правила легального обращения криптовалют. Документ подписал президент Владимир Путин, передает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости .

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Новый закон признает цифровые валюты имуществом, определяет порядок их обращения и гарантирует судебную защиту прав владельцев криптовалют, даже если активы ранее не были задекларированы.

Россияне смогут официально покупать и продавать криптовалюту на российских биржах, пользоваться услугами брокеров, доверительных управляющих, управляющих компаний и криптообменников.

Контролировать рынок будет Банк России. При этом правительство совместно с Центральным банком и Федеральной службой безопасности сможет вводить особые правила обращения цифровых валют, если это потребуется для защиты экономики, безопасности государства или конституционного строя.

Учет и хранение криптовалют возложат на цифровые депозитарии, которые будут работать под контролем Банка России. Регулятор также создаст реестр криптообменников. Для банков и брокеров предусмотрен упрощенный — уведомительный — порядок включения в него.

Инвестировать в криптовалюту смогут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы после прохождения специального тестирования. Однако для последних вводится ограничение: покупать можно будет только наиболее ликвидные криптовалюты и не более чем на 300 тысяч рублей в год через каждого посредника. По мнению главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, это должно снизить риски потерь из-за высокой волатильности крипторынка.

Кроме того, закон разрешает покупать и продавать ценные бумаги и российские цифровые финансовые права за криптовалюту. При этом криптообменники смогут перечислять приобретенные цифровые активы только на счет покупателя.

Документ также разрешает переводить криптовалюту на некастодиальные кошельки, владельцы которых самостоятельно управляют своими приватными ключами. Но при переводах свыше 100 тысяч рублей вводится 48-часовой период охлаждения. Предполагается, что эта мера поможет защитить пользователей от мошенников и необдуманных операций.

Для участников внешнеэкономической деятельности ограничения будут значительно мягче: им разрешат использовать любые криптовалюты, стейблкоины и все виды цифровых кошельков.

Большинство положений закона вступит в силу 1 сентября 2026 года. При этом до 1 июля 2027 года криптообменники смогут работать без включения в реестр Банка России.

С 1 сентября 2027 года криптообменники и цифровые депозитарии будут обязаны проверять операции на наличие добровольного согласия клиента. Если счет, на который переводится криптовалюта, не совпадет со счетом покупателя, в проведении сделки смогут отказать.