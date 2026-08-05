Месси, Неймар и Хабиб: СМИ раскрыли список гостей на свадьбе Криштиану Роналду

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес завершают подготовку к свадьбе, которая, по данным СМИ, состоится 8 августа на португальском острове Мадейра. Как сообщает журналист Эсегбона Луис, на торжество приглашены сразу несколько мировых звёзд спорта. Среди гостей ожидаются футболисты Лионель Месси и Неймар, передает Lada.kz со ссылкой на Vesti.kz .

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Ранее стало известно, что приглашение на церемонию также получил бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Спортсмен неоднократно рассказывал о дружеских отношениях с португальским нападающим Криштиану Роналду. Официального подтверждения даты и списка гостей пока не поступало, однако информация о предстоящем событии активно обсуждается в зарубежных СМИ и социальных сетях.

Нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду в ближайшие выходные официально свяжет себя узами брака с моделью Джорджиной Родригес.

По данным СМИ, свадебная церемония состоится в соборе города Фуншал на острове Мадейра — именно здесь родился и вырос легендарный португальский футболист. После официальной части молодожёны отпразднуют событие в одном из пятизвёздочных отелей острова.

Сообщается, что ради торжества администрация гостиницы уже предупредила гостей о временных ограничениях. В пятницу и субботу будут полностью закрыты два этажа отеля, а также несколько баров, чтобы обеспечить приватность праздника.