В шести микрорайонах Актау произошло аварийное отключение электроэнергии: список

В Актау произошло частичное отключение электроэнергии сразу в нескольких микрорайонах города. Об этом сообщили в государственном коммунальном предприятии «Актау электр желілері басқармасы» (АУЭС), передает Lada.kz.

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По информации предприятия, аварийная ситуация возникла на электрических сетях, в результате чего без света частично остались жители 16, 17, 18а, 19, 19а и 33 микрорайонов.

В настоящее время специалисты проводят работы по выявлению причины аварии и устранению повреждений.

«После завершения аварийно-восстановительных работ электроснабжение будет восстановлено поэтапно», — сообщили в ГКП «Актау электр желілері басқармасы» (АУЭС).

Точные сроки полного восстановления электроснабжения пока не называются. Жителей просят сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к проводимым аварийно-восстановительным работам.