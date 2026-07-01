Жителей Актау приглашают на концерт под открытым небом в честь Дня домбры

В Актау национальный День домбры отметят праздничным концертом. Жителей и гостей города приглашают провести вечер 5 июля на берегу Каспийского моря, наслаждаясь живым звучанием национального инструмента, передает Lada.kz .

Фото из архива Lada.kz

Праздничный вечер «Домбыра – асыл мұра», на котором гланвым событием станет исполнение кюев пройдет 5 июля на набережной Актау.

Отмечается, что задачей праздника является повышение статуса домбры как символа национального духа, единства, уважения к национальному искусству и преемственности традиций.

По данным пресс-службы областного управления культуры, развития языка и архивов, в праздничной программе прозвучат кюи известных композиторов.

Приглашаем жителей и гостей города присоединиться к концерту, чтобы насладиться чарующими звуками священной домбры, - обратились к горожанам организаторы.

Концерт начнется 5 июля в 20:00 на площади амфитеатра в 15 микрорайоне.