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01.07.2026, 09:00

Жителей Актау приглашают на концерт под открытым небом в честь Дня домбры

Культура 0 2 368 Лиана Рязанцева

В Актау национальный День домбры отметят праздничным концертом. Жителей и гостей города приглашают провести вечер 5 июля на берегу Каспийского моря, наслаждаясь живым звучанием национального инструмента, передает Lada.kz.

Фото из архива Lada.kz
Фото из архива Lada.kz

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Праздничный вечер «Домбыра – асыл мұра», на котором гланвым событием станет исполнение кюев пройдет 5 июля на набережной Актау. 

Отмечается, что задачей праздника является повышение статуса домбры как символа национального духа, единства, уважения к национальному искусству и преемственности традиций.

По данным пресс-службы областного управления культуры, развития языка и архивов, в праздничной программе прозвучат кюи известных композиторов.

Приглашаем жителей и гостей города присоединиться к концерту, чтобы насладиться чарующими звуками священной домбры, - обратились к горожанам организаторы.

Концерт начнется  5 июля в 20:00 на площади амфитеатра в 15 микрорайоне.

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