Почему лебеди остаются на Каспии близ Актау: мнение эксперта

Около десятка лебедей заметили местные жители примерно в 50 километрах от Актау, в сторону мыса Песчаного. Люди задались вопросом, почему лебеди задержались в регионе в такое время. Что происходит с птицами, выяснял корреспондент Lada.kz .

Фото местных жителей

Как пояснил исполнительный директор общественного объединения «ECO-SOCIAL» и представитель по связям с общественностью от Казахстана Рамсарской региональной инициативы Центральной Азии Адильбек Козыбаков, ничего необычного в этом нет.

По его словам, скорее всего на видео запечатлен лебедь-шипун.

Удивляться здесь нечему. Дело в том, что лебеди-шипуны бывают у нас не только осенью, зимой и весной. Летом они тоже остаются и гнездятся, хотя и в небольшом количестве, - рассказал специалист.

Адильбек Козыбаков на своей практике уже восьмой год на озере Караколь наблюдает пары лебедей с выводками.