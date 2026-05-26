Япония и ПРООН выделят 3 миллиона долларов на спасение Каспия

Проблема обмеления Каспийского моря выходит на международный уровень. Правительство Японии и Программа развития ООН (ПРООН) запускают в Казахстане новый экологический проект стоимостью 3 миллиона долларов, направленный на поддержку Каспийского моря и развитие систем мониторинга водных ресурсов, передает Lada.kz со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов РК.

Инициатива будет реализовываться совместно с министерством экологии и природных ресурсов, а также министерством водных ресурсов и ирригации Казахстана. Особое внимание в проекте уделят Северному Каспию, напрямую связанному с Мангистауской областью.

Как отмечают специалисты, снижение уровня моря сегодня становится одной из самых серьезных экологических проблем региона. Ученые связывают это с изменением климата, ростом температуры воздуха, усилением испарения, сокращением речного стока и возрастающей нагрузкой на водные ресурсы.

Для Мангистауской области эта тема имеет особое значение. Каспий остается не только важнейшей частью экосистемы региона, но и основой для рыболовства, морской логистики, туризма и экономики в целом. Снижение уровня воды уже влияет на береговую линию, состояние прибрежных территорий и биологическое разнообразие.

По словам вице-министра экологии и природных ресурсов РК Мансура Ошурбаева, изменение уровня Каспия оказывает комплексное воздействие на экосистему и благополучие населения прикаспийских территорий.

Вопрос изменения уровня Каспийского моря сегодня является одним из наиболее актуальных вызовов для всего Каспийского региона. Продолжающееся снижение уровня моря оказывает комплексное воздействие на экосистему, биоразнообразие, водные ресурсы, экономическую деятельность и благополучие населения прикаспийских территорий, - отметил он.

В рамках проекта планируется усилить сотрудничество между прикаспийскими государствами, наладить обмен экологическими данными и развивать современные системы мониторинга состояния моря. Отдельное внимание уделят именно наиболее уязвимым участкам Северного Каспия и районам речных притоков.

Вице-министр водных ресурсов и ирригации РК Аслан Абдраимов подчеркнул, что ситуация требует совместных решений.

Сегодня мы наблюдаем серьезные вызовы, связанные со снижением уровня Каспийского моря, деградацией экосистем и растущей нагрузкой на водные ресурсы. Эти процессы требуют своевременных и скоординированных решений, - отметил он.

В ПРООН считают, что новый проект поможет Казахстану принимать более эффективные решения в сфере управления водными ресурсами и адаптации к изменению климата.

По словам Постоянного представителя ПРООН в Казахстане Катаржины Вавьерниа, инициатива напрямую связана с климатическими приоритетами страны и будет способствовать развитию комплексного управления водными ресурсами.

С поддержкой проекта выступила и японская сторона. Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Казахстане Ясумаса Ииджима отметил, что Япония заинтересована в сохранении экосистемы Каспийского моря через научное сотрудничество и международное партнерство.

Новый проект станет уже четвертой совместной инициативой Японии и ПРООН в Казахстане в сфере климатической устойчивости и предупреждения экологических рисков.