18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
472.48
550.06
6.59
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
26.05.2026, 10:18

Япония и ПРООН выделят 3 миллиона долларов на спасение Каспия

Экология 0 2 369 Наталья Вронская

Проблема обмеления Каспийского моря выходит на международный уровень. Правительство Японии и Программа развития ООН (ПРООН) запускают в Казахстане новый экологический проект стоимостью 3 миллиона долларов, направленный на поддержку Каспийского моря и развитие систем мониторинга водных ресурсов, передает Lada.kz со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов РК.

Фото министерства экологии и природных ресурсов РК
Фото министерства экологии и природных ресурсов РК

Похожие новости

Инициатива будет реализовываться совместно с министерством экологии и природных ресурсов, а также министерством водных ресурсов и ирригации Казахстана. Особое внимание в проекте уделят Северному Каспию, напрямую связанному с Мангистауской областью.

Как отмечают специалисты, снижение уровня моря сегодня становится одной из самых серьезных экологических проблем региона. Ученые связывают это с изменением климата, ростом температуры воздуха, усилением испарения, сокращением речного стока и возрастающей нагрузкой на водные ресурсы.

Для Мангистауской области эта тема имеет особое значение. Каспий остается не только важнейшей частью экосистемы региона, но и основой для рыболовства, морской логистики, туризма и экономики в целом. Снижение уровня воды уже влияет на береговую линию, состояние прибрежных территорий и биологическое разнообразие.

По словам вице-министра экологии и природных ресурсов РК Мансура Ошурбаева, изменение уровня Каспия оказывает комплексное воздействие на экосистему и благополучие населения прикаспийских территорий.

Вопрос изменения уровня Каспийского моря сегодня является одним из наиболее актуальных вызовов для всего Каспийского региона. Продолжающееся снижение уровня моря оказывает комплексное воздействие на экосистему, биоразнообразие, водные ресурсы, экономическую деятельность и благополучие населения прикаспийских территорий, - отметил он.

В рамках проекта планируется усилить сотрудничество между прикаспийскими государствами, наладить обмен экологическими данными и развивать современные системы мониторинга состояния моря. Отдельное внимание уделят именно наиболее уязвимым участкам Северного Каспия и районам речных притоков.

Вице-министр водных ресурсов и ирригации РК Аслан Абдраимов подчеркнул, что ситуация требует совместных решений.

Сегодня мы наблюдаем серьезные вызовы, связанные со снижением уровня Каспийского моря, деградацией экосистем и растущей нагрузкой на водные ресурсы. Эти процессы требуют своевременных и скоординированных решений, - отметил он.

В ПРООН считают, что новый проект поможет Казахстану принимать более эффективные решения в сфере управления водными ресурсами и адаптации к изменению климата.

По словам Постоянного представителя ПРООН в Казахстане Катаржины Вавьерниа, инициатива напрямую связана с климатическими приоритетами страны и будет способствовать развитию комплексного управления водными ресурсами.

С поддержкой проекта выступила и японская сторона. Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Казахстане Ясумаса Ииджима отметил, что Япония заинтересована в сохранении экосистемы Каспийского моря через научное сотрудничество и международное партнерство.

Новый проект станет уже четвертой совместной инициативой Японии и ПРООН в Казахстане в сфере климатической устойчивости и предупреждения экологических рисков.

6
2
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь