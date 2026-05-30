18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
30.05.2026, 09:45

Кратковременный переход на мазут не повлиял на экологию Актау – МАЭК

Экология 0 1 368 Наталья Вронская

В ТОО «МАЭК» заявили, что появление запаха, который жители Актау описывали как «запах поезда» или горючего, не связано с работой теплоэлектростанции. Об этом говорится в официальном ответе предприятия на запрос Lada.kz.

Фото: архив Lada.kz

Как сообщили в компании, основным видом топлива на предприятии остается природный газ. При этом в период проведения технологических работ на ТЭС кратковременно использовалось аварийное топливо – мазут.

В МАЭК подчеркнули, что подобные работы носят плановый характер и проводятся ежегодно.

В рамках технологического процесса осуществлялся кратковременный переход оборудования с газа на мазут и обратно. После завершения технологических операций 15 мая в 19:40 часов оборудование было переведено в штатный режим работы на природный газ, - сообщили в компании.

В энергокомбинате пояснили, что во время переходных режимов работы котлоагрегатов возможно кратковременное изменение визуальных характеристик дымовых газов. Это связано с особенностями сжигания газомазутной смеси.

При этом в МАЭКе заверили, что высота дымовой трубы рассчитана в соответствии с экологическими и техническими нормативами и обеспечивает эффективное рассеивание выбросов без негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения.

Также предприятие прокомментировало жалобы горожан на резкий запах в Актау.

По результатам измерений, проведенных специалистами департамента экологии Мангистауской области, превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в районе станции не выявлено. Оснований связывать источник запаха с деятельностью ТЭС нет, - говорится в ответе.

В МАЭКе добавили, что в период использования мазута превышений установленных нормативов выбросов также зафиксировано не было.

Кроме того, на предприятии сообщили, что осуществляется постоянный контроль технического состояния оборудования и соблюдения графика производственных работ, а выбросы загрязняющих веществ контролируются в соответствии с требованиями разрешительной документации.

В компании также подтвердили наличие определенной задолженности за природный газ, однако уточнили, что данный вопрос находится «в рабочем порядке».

Напомним, в середине мая жители Актау массово жаловались на резкий запах в городе, а также публиковали видео густого черного дыма в районе теплоэлектростанции МАЭКа. Тогда ситуация вызвала активное обсуждение в социальных сетях и обеспокоенность горожан.

