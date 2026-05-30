Устюртский архар: редкий обитатель Мангистау продолжает пополнять потомство

Сотрудникам Устюртского государственного природного заповедника удалось запечатлеть семейство устюртских архаров – одного из самых редких и уникальных животных Казахстана. Кадры были получены с помощью фотоловушек, установленных на территории заповедника. О жизни редкого эндемика на официальной странице Устюртского государственного природного заповедника в Instagram рассказал начальник отдела науки, информации и мониторинга Жалгас Устадов, передает Lada.kz .

Как рассказал начальник отдела науки, информации и мониторинга заповедника Жалгас Устадов, устюртский архар, или устюртский уриал (Ovis vignei arcal Eversmann), является редким представителем семейства полорогих и обитает на юго-западных участках Устюртского плато.

По словам специалиста, этот вид удивительно приспособлен к суровым условиям пустыни. Архары спокойно переносят как холодные зимы, так и экстремальную летнюю жару. В засушливый период животные не отправляются на дальние миграции в поисках воды, а утоляют жажду в немногочисленных солоноватых родниках, расположенных на нижних склонах плато.

Особое внимание учёные уделяют способности животных выживать в дикой природе. Зрение, слух и обоняние у устюртских архаров развиты настолько хорошо, что позволяют вовремя замечать приближение хищников. Главным естественным врагом взрослых особей остаётся волк, а на ягнят могут нападать лисицы и крупные хищные птицы.

Самки начинают приносить потомство в возрасте 2,5-3 лет, тогда как самцы достигают половой зрелости только к 4,5-5,5 годам. Период гона приходится на октябрь-декабрь, а беременность длится около 5-5,5 месяца, - рассказал Жалгас Устадов.

В нынешнем году сезон окота начался в марте и продолжался до середины мая. Как правило, самка рождает одного ягнёнка, а появление двойни считается большой редкостью.

Сегодня сотрудники заповедника продолжают работу по сохранению и расширению ареала обитания устюртского архара. Особое внимание уделяется охране участков на юге Устюртского плато, прилегающих к границам Туркменистана и Узбекистана.

Специалисты отмечают, что Мангистауская область остаётся единственным местом в Казахстане, где можно встретить этого редкого эндемика в естественной среде обитания, что делает регион особенно важным для сохранения биоразнообразия страны.