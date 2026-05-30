Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Устюртский архар: редкий обитатель Мангистау продолжает пополнять потомство

Экология Наталья Вронская

Сотрудникам Устюртского государственного природного заповедника удалось запечатлеть семейство устюртских архаров – одного из самых редких и уникальных животных Казахстана. Кадры были получены с помощью фотоловушек, установленных на территории заповедника. О жизни редкого эндемика на официальной странице Устюртского государственного природного заповедника в Instagram рассказал начальник отдела науки, информации и мониторинга Жалгас Устадов, передает Lada.kz.

Фото: @ustirt_kz / Instagram

Как рассказал начальник отдела науки, информации и мониторинга заповедника Жалгас Устадов, устюртский архар, или устюртский уриал (Ovis vignei arcal Eversmann), является редким представителем семейства полорогих и обитает на юго-западных участках Устюртского плато.

По словам специалиста, этот вид удивительно приспособлен к суровым условиям пустыни. Архары спокойно переносят как холодные зимы, так и экстремальную летнюю жару. В засушливый период животные не отправляются на дальние миграции в поисках воды, а утоляют жажду в немногочисленных солоноватых родниках, расположенных на нижних склонах плато.

Особое внимание учёные уделяют способности животных выживать в дикой природе. Зрение, слух и обоняние у устюртских архаров развиты настолько хорошо, что позволяют вовремя замечать приближение хищников. Главным естественным врагом взрослых особей остаётся волк, а на ягнят могут нападать лисицы и крупные хищные птицы.

Самки начинают приносить потомство в возрасте 2,5-3 лет, тогда как самцы достигают половой зрелости только к 4,5-5,5 годам. Период гона приходится на октябрь-декабрь, а беременность длится около 5-5,5 месяца, - рассказал Жалгас Устадов.

В нынешнем году сезон окота начался в марте и продолжался до середины мая. Как правило, самка рождает одного ягнёнка, а появление двойни считается большой редкостью.

Сегодня сотрудники заповедника продолжают работу по сохранению и расширению ареала обитания устюртского архара. Особое внимание уделяется охране участков на юге Устюртского плато, прилегающих к границам Туркменистана и Узбекистана.

Специалисты отмечают, что Мангистауская область остаётся единственным местом в Казахстане, где можно встретить этого редкого эндемика в естественной среде обитания, что делает регион особенно важным для сохранения биоразнообразия страны.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь