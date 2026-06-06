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06.06.2026, 18:34

Знакомого леопарда заметили на территории Устюртского заповедника в Мангистау

Экология 0 1 983 Ольга Максимова

Леопард Алтынкоз вновь отметился перед фотоловушками в марте и мае этого года. Об этом сообщили в Центре изучения и сохранения биоразнообразия, передаёт Lada.kz.

Фото Центре изучения и сохранения биоразнообразия
Фото Центре изучения и сохранения биоразнообразия

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Самец леопарда, впервые отмеченный на фотоловушках еще в 2024 году и позднее получивший личное имя Алтынкоз, был замечен в марте и мае 2026 году на территории Устюртского заповедника.

«В апреле 2026 года этот же леопард был замечен и даже снят на камеру мобильного телефона на территории природного парка Кызылсай его сотрудниками. Таким образом, с марта по май Алтынкоз преодолел расстояние не менее чем в 450 км, пройдя от заповедника до Кызылсая и вернувшись обратно. Примерно такой же маршрут он проделал и в прошлом году», - сообщает Центр.  

Фото Центре изучения и сохранения биоразнообразия

По мнению специалистов, леопард регулярно совершает дальние переходы в поисках самки, которые, к сожалению, пока безуспешны, так как, в отличие от самцов, самки леопарда не склонны к столь дальним переходам, и специалисты пока не располагают достоверными фактами заходов самок леопарда из Туркменистана на казахстанскую часть плато Устюрт, хотя полностью исключить такую возможность тоже нельзя.

Мониторинг перемещений леопарда по территории Мангистау стал возможен благодаря успешному сотрудничеству сотрудников Устюртского заповедника и природного парка Кызылсай, начатому еще в 2023 году в рамках международного проекта по изучению и охране леопарда в Казахстане, координация которого осуществляется Общественным фондом «Центр изучения и сохранения биоразнообразия» (BRCC).  

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