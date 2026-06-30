В Мангистау зафиксирован выброс газа из заброшенной скважины

Экологи региона выехали на место, провели отбор проб атмосферного воздуха и зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ, передаёт Lada.kz .

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Вчера, 29 июня в природоохранную прокуратуру Мангистауской области поступило сообщение о выбросе газа из заброшенной скважины.

Скважина расположена на территории Каракиянского района.

В связи с этим специалисты департамента экологии оперативно выехали на место и провели отбор проб атмосферного воздуха.