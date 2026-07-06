На побережье Актау обнаружены погибшие тюлени: специалисты начали отбор проб воды

На побережье Актау обнаружены туши погибших каспийских тюленей. В настоящее время специалисты устанавливают точное количество погибших животных и проводят их учет, передает Lada.kz.

фото со страницы @mangystau_ecology_departament

Как сообщили в департаменте экологии по Мангистауской области, информация о погибших тюленях поступила 3 июля. После этого на место выехали специалисты.

В рамках проверки экологи отобрали пробы морской воды в районе обнаружения животных. Исследования должны помочь установить возможные причины произошедшего и оценить состояние окружающей среды.

На данный момент работы по обследованию побережья продолжаются. После завершения учета и получения результатов лабораторных исследований экологи обещают предоставить дополнительную информацию.

Напомним, каспийский тюлень является единственным морским млекопитающим Каспийского моря и занесен в Красную книгу Казахстана. Случаи массовой гибели животных в последние годы неоднократно фиксировались на побережье Мангистауской области, после чего проводились комплексные исследования с участием экологов и профильных специалистов. Зачастую проверки, к сожалению, не дают никаких результатов. Обычно туши тюленей обнаруживпются уже в слишком разложившемся состоянии.

Ранее ученые рассказали насколько тяжело изучать тюленей на Каспии.