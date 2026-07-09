Почему на побережье Актау находят мертвых тюленей: объяснение Комитета рыбного хозяйства

Председатель Комитета рыбного хозяйства Серик Сермагамбетов объяснил, почему на побережье Каспийского моря в районе Актау периодически находят мертвых тюленей. По его словам, туши животных могли находиться в разных частях акватории, а сильный западный штормовой ветер выносит их к берегу Мангистауской области. Также специалист рассказал, какие версии причин гибели животных рассматривают эксперты, передает Lada.kz .

фото из архива Lada.kz

Серик Сермагамбетов 9 июля на брифинге в Службе центральных коммуникаций (СЦК) отметил, что массовые выбросы туш происходят по всей акватории Каспийского моря, а инфекционных заболеваний у животных не обнаружено.

Обнаружение мертвых тюленей ежегодно происходит, но самое большее их количество было в 2024 году – около 2 тысяч туш. Это происходит в основном не на нашей конкретно территории, а на всей акватории Каспия. Это может происходить на стороне Азербайджана или Ирана. А когда бывают западные штормовые ветра их выносит в сторону Актау. В этом вопросе мы приняли алгоритм взаимодействий с местными исполнительными органами, с общественными организациями по сбору туш и сохранению каспийского тюленя, – сказал Серик Сермагамбетов.

Он подчеркнул, что поручению главы государства создан государственный природный резерват и он на сегодняшний день функционирует в Актау.

В прошлом году мы ограничили там судоходство в зимний период, скорректировали рыболовные участки, отдалив их от тех территорий, где проходит миграция каспийского тюленя. И сегодня количество мертвых тюленей составило 235 туш, не как раньше,- подчеркнул Серик Сермагамбетов.

Глава Комитета сообщил, что, согласно имеющимся исследованиям, наиболее вероятными причинами гибели каспийских тюленей являются:

асфиксия (удушье);

подводные землетрясения;

выбросы природных газов со дна моря.

Напомним, ранее ученые рассказали о тяжелых экспедициях к каспийским тюленям в Мангистау. Подробнее читать здесь.