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20.07.2026, 17:33

В Жанаозене компанию оштрафовали за разлив нефтепродуктов

Экология 0 2 557 Лиана Рязанцева

В Жанаозене ТОО «МунайСпецСнаб LTD» привлекли к административной ответственности за загрязнение земельного участка нефтепродуктами. Как сообщили в департаменте экологии по Мангистауской области, после проверки компания очистила загрязненную территорию и уплатила штраф в размере 648 000 тенге, передаёт Lada.kz.

Фото пресс-службы ведомства
Фото пресс-службы ведомства

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В департаменте экологии региона сообщи, что 22 июня из управления полиции Жанаозена поступила информация о загрязнении земельного участка нефтепродуктами. По предварительным данным, разлив произошел по вине ТОО «МунайСпецСнаб LTD», обслуживающего АО «Озенмунайгаз».

В ходе проверки специалисты подтвердили факт загрязнения почвы нефтепродуктами. В настоящее время на загрязненном участке проведены работы по очистке территории. Всего собрано 100 килограммов загрязненного нефтью грунта, который передан на специализированный полигон по приему нефтесодержащих отходов. Согласно пунктам 1 и 8 статьи 238 Экологического кодекса РК, землепользователи обязаны не допускать загрязнения земель и принимать меры по ликвидации его последствий, - сообщили в ведомстве.

Как сообщили в департаменте экологии, по итогам проверки компанию привлекли к административной ответственности по части 3 статьи 337 КоАП РК.

На компанию наложен административный штраф в размере 500 месячных расчетных показателей, что составляет 648 000 тенге. Штраф был добровольно уплачен в установленный законодательством срок и перечислен в доход государства, - подчеркнули в департаменте.

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