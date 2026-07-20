В Жанаозене компанию оштрафовали за разлив нефтепродуктов

В Жанаозене ТОО «МунайСпецСнаб LTD» привлекли к административной ответственности за загрязнение земельного участка нефтепродуктами. Как сообщили в департаменте экологии по Мангистауской области, после проверки компания очистила загрязненную территорию и уплатила штраф в размере 648 000 тенге, передаёт Lada.kz .

Фото пресс-службы ведомства

В департаменте экологии региона сообщи, что 22 июня из управления полиции Жанаозена поступила информация о загрязнении земельного участка нефтепродуктами. По предварительным данным, разлив произошел по вине ТОО «МунайСпецСнаб LTD», обслуживающего АО «Озенмунайгаз».

В ходе проверки специалисты подтвердили факт загрязнения почвы нефтепродуктами. В настоящее время на загрязненном участке проведены работы по очистке территории. Всего собрано 100 килограммов загрязненного нефтью грунта, который передан на специализированный полигон по приему нефтесодержащих отходов. Согласно пунктам 1 и 8 статьи 238 Экологического кодекса РК, землепользователи обязаны не допускать загрязнения земель и принимать меры по ликвидации его последствий, - сообщили в ведомстве.

Как сообщили в департаменте экологии, по итогам проверки компанию привлекли к административной ответственности по части 3 статьи 337 КоАП РК.