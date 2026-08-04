В июле на Каспии пресекли 34 факта браконьерства

Пограничники Казахстана в июле выявили 34 факта браконьерства в акватории Каспийского моря. В результате совместных с компетентными органами мероприятий изъяты десятки километров незаконных орудий лова и более полутонны осетровых рыб, а предотвращенный ущерб государству превысил 251 миллион тенге, передаёт Lada.kz .

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Пограничной службой Комитета национальной безопасности во взаимодействии с компетентными государственными органами в июле 2026 года проведен комплекс мероприятий по противодействию незаконному промыслу в акватории Каспийского моря.

По итогам проведенной работы пресечено 34 факта браконьерства. Из незаконного оборота изъято 24,6 километра браконьерских орудий лова, а также 103 экземпляра осетровых рыб общим весом 580 килограммов.

Благодаря принятым мерам удалось предотвратить ущерб водным биологическим ресурсам на сумму более 251 миллиона тенге.