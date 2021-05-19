Круглый стол о Бозжыре: Представители застройщика отказались участвовать в обсуждении

Фото Рашида Исмагилова
Круглый стол, организованный Ассоциацией практикующих экологов, прошел вчера, 18 мая. Лаура Маликова, председатель правления ассоциации, сообщила, что представители застройщика отказались принимать участие в обсуждении вопроса.
Председатель общественного объединения «ЭКОМ» Светлана Могилюк рассказала о результатах общественной экспертизы, о начале которой объявили в марте. По ее словам, провести проверку проекта на данный момент невозможно, так как экспертам не предоставили доработанный и исправленный проект строительства.
- Нам не позволяют продлить срок экспертизы, ссылаясь на то, что анализировать на данный момент нечего. Однако это не является достойной причиной для завершения – экспертизу нужно продлить в связи с отсутствием документов, которые мы можем проверить, - сообщила Светлана Могилюк.
Инспектор управления природных ресурсов и природопользования Мангистауской области Орынбасар Токжанов ответил, что когда ведомство получит необходимую проектную документацию с учетом всех замечаний, то обяжет проектировщика предоставить копии для общественной экспертизы.
- Жабайушканский заказник сейчас охраняют только шесть человек на трех старых автомашинах, которые приобрели в 2009 году. Новых машин и людей нет. Там бездорожье, пухляк, степь. Но постепенно мы регулируем поток туристов. Так, за последний месяц Бозжыру официально посетили 862 человека, с них собрали 576 тысяч тенге в бюджет. Но некоторые туристы не подчиняются требованиям и проезжают мимо егерей. Если рядом с Бозжырой не будет какой-то охраны, то нет шанса, что территория сохранится. Так что строительство визит-центра необходимо – без этого невозможно охранять эту территорию, - заявил Орынбасар Токжанов.
На его слова Ажар Джандосова, член общественного совета при Министерстве экологии, геологии и природопользования, ответила, что экологи и активисты выступают решительно против строительства в непосредственной близости от Бозжыры.
- Мы выступаем категорически против размещения отеля в этой локации, и считаем, что в этой локации нельзя строить абсолютно ничего – ни отель, ни визит-центр, ни этноаул. Их можно построить подальше, но саму Бозжыру нельзя трогать ни в коем случае. Местные власти видят в развитии туризма решение всех проблем. Именно благодаря туризму, как они считают, будут появляться дороги и инфраструктура, будут появляться рабочие места. Не видно, как планируется сохранить Бозжыру от неминуемого разрушения. Уже сейчас ее посещает большой поток туристов. Безусловно, необходимо распределить количество посетителей, создать регламент, обязательно взимать плату за проезд, организовать службу рейнджеров. Нынешний статус заказника не способен обеспечить защиту этой локации. Непонятно, как отель или визит-центр позволят контролировать поток населения, они лишь принесут негативное влияние на саму территорию. Только когда Бозжыра получит статус особо охраняемой природной территории (ООПТ), Министерство экологии будет иметь право предпринимать меры по ее защите. Местный акимат не заинтересован в этом, - сообщила Ажар Джандосова.
Алия Ахмалишева, экозащитница и эксперт по туризму, заявила, что активисты требуют включить урочище Бозжыра в Устюртский заповедник и подготовить досье, чтобы внести локацию в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Представитель программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» Виктория Ильина сообщила, что осуществить это будет невозможно, пока урочище не получит статус особо охраняемой природной территории.
- Прежде чем включить Бозжыру в этот перечень, нужно осуществить несколько предварительных этапов, которые требуют времени. Для начала урочище должно получить статус ООПТ. Кроме этого, существует критерий уникальности – на территории должно присутствовать уникальное сочетание биоразнообразия, что даст возможность номинировать участок в состав той или иной программы ЮНЕСКО. Необходимо, чтобы на территории Бозжыры провели научное исследование профильные организации, - сообщила Виктория Ильина.
По ее словам, необходимо вести работу по учету количества туристов, которые посещают территорию урочища.
- В Казахстане отсутствует единая методика оценки рекреационной нагрузки. На сегодня основной подход состоит в том, чтобы считать, сколько туристов посещают локацию за определенный промежуток времени. Но влияние на территорию может сильно различаться в зависимости от характеристик самой территории и характера человеческого воздействия. На сегодняшний день в Алматинской области такая методика разрабатывается, но, я надеюсь, что другие регионы также присоединятся. Однако даже если эту методику примут на вооружение, то методы анализа не должны оставаться константой, их нужно проверять и улучшать, - добавила Виктория Ильина.
Как отметила Гульден Оспанова, генеральный директор туристической компании Global Air – American Express, любое строительство на Бозжыре уничтожит ценность Бозжыры в глазах туристов.
- Строительство туристического объекта в Сенеке, как предлагают экологи, абсолютно поспособствует развитию этого населенного пункта. Туда начнет стремиться бизнес, появятся рабочие места, улучшится инфраструктура. Мне понятна позиция тех, кто говорит, что нужен визит-центр возле самой Бозжыры. Но любое строение – это коммуникации, это отходы, как можно представить утилизацию отходов оттуда? Там нельзя реализовать ни одно практическое техническое решение и при этом сохранить природные объекты в первоначальной красоте. Иностранные туристы приедут к нам не на отель или этноаул, а на первозданную, нетронутую красоту. Но если что-то будет находиться поблизости от Бозжыры, то она потеряет для них ценность. Никто не станет преодолевать 600 километров, чтобы посмотреть на еще одну убитую людьми достопримечательность. Люди просто перестанут туда ездить, потому что ездить будет не на что, - рассказала Гульден Оспанова.
Напомним, в ноябре прошлого года на территории Бозжыры сняли на видео строительную технику.
Позже стало известно, что инвесторы, запустившие отель Rixos Water World Aktau в Мангистау, предложили реализовать на территории области уникальный проект бутик-отеля «Бозжыра Сафари Отель».
После возмущения местных жителей и экологов Магзум Мирзагалиев, министр экологии, геологии и природопользования, сообщил, что с территории урочища вывезли строительную технику, а с застройщиком обсудят перенос строительства за пределы Жабайушканского заказника.
В январе на территории урочища вновь запечатлели строительную технику.
В пресс-службе акима Мангистауской области сообщили, что на Бозжыре проводят инженерно-геологические изыскательские работы.
Общественные слушания по разделу «Оценка воздействия на окружающую среду» к рабочему проекту «Гостиничный комплекс в Каракиянском районе Мангистауской области» состоялись 5 февраля.
Проведение оценки воздействия на окружающую среду раскритиковали эксперты Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия.
В Ассоциации практикующих экологов предложили отправить проект на доработку, а затем повторно вынести на общественные слушания.
Председатель общественного объединения «Эком» Светлана Могилюк заявила, что слушания прошли с нарушениями норм Орхусской конвенции и правил проведения общественных слушаний.
Экологическая активистка Ажар Джандосова опубликовала петицию с призывом прекратить строительство в урочище Бозжыра.
Несмотря на возражения и критику от экологов и представителей общественности, общественные слушания признали состоявшимися.
Независимый эколог Константин Плахов рассказал об опасности строительства в урочище и перспективах развития экотуризма в Мангистау.
В марте Ассоциация юридических лиц «Экофорум Казахстана» объявила о начале общественной экспертизы по проекту «Рабочий проект «Гостиничный комплекс в Каракиянском районе Мангистауской области».
Председатель общественного объединения «ЭКОМ» Светлана Могилюк рассказала о результатах общественной экспертизы, о начале которой объявили в марте. По ее словам, провести проверку проекта на данный момент невозможно, так как экспертам не предоставили доработанный и исправленный проект строительства.
- Нам не позволяют продлить срок экспертизы, ссылаясь на то, что анализировать на данный момент нечего. Однако это не является достойной причиной для завершения – экспертизу нужно продлить в связи с отсутствием документов, которые мы можем проверить, - сообщила Светлана Могилюк.
Инспектор управления природных ресурсов и природопользования Мангистауской области Орынбасар Токжанов ответил, что когда ведомство получит необходимую проектную документацию с учетом всех замечаний, то обяжет проектировщика предоставить копии для общественной экспертизы.
- Жабайушканский заказник сейчас охраняют только шесть человек на трех старых автомашинах, которые приобрели в 2009 году. Новых машин и людей нет. Там бездорожье, пухляк, степь. Но постепенно мы регулируем поток туристов. Так, за последний месяц Бозжыру официально посетили 862 человека, с них собрали 576 тысяч тенге в бюджет. Но некоторые туристы не подчиняются требованиям и проезжают мимо егерей. Если рядом с Бозжырой не будет какой-то охраны, то нет шанса, что территория сохранится. Так что строительство визит-центра необходимо – без этого невозможно охранять эту территорию, - заявил Орынбасар Токжанов.
На его слова Ажар Джандосова, член общественного совета при Министерстве экологии, геологии и природопользования, ответила, что экологи и активисты выступают решительно против строительства в непосредственной близости от Бозжыры.
- Мы выступаем категорически против размещения отеля в этой локации, и считаем, что в этой локации нельзя строить абсолютно ничего – ни отель, ни визит-центр, ни этноаул. Их можно построить подальше, но саму Бозжыру нельзя трогать ни в коем случае. Местные власти видят в развитии туризма решение всех проблем. Именно благодаря туризму, как они считают, будут появляться дороги и инфраструктура, будут появляться рабочие места. Не видно, как планируется сохранить Бозжыру от неминуемого разрушения. Уже сейчас ее посещает большой поток туристов. Безусловно, необходимо распределить количество посетителей, создать регламент, обязательно взимать плату за проезд, организовать службу рейнджеров. Нынешний статус заказника не способен обеспечить защиту этой локации. Непонятно, как отель или визит-центр позволят контролировать поток населения, они лишь принесут негативное влияние на саму территорию. Только когда Бозжыра получит статус особо охраняемой природной территории (ООПТ), Министерство экологии будет иметь право предпринимать меры по ее защите. Местный акимат не заинтересован в этом, - сообщила Ажар Джандосова.
Алия Ахмалишева, экозащитница и эксперт по туризму, заявила, что активисты требуют включить урочище Бозжыра в Устюртский заповедник и подготовить досье, чтобы внести локацию в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Представитель программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» Виктория Ильина сообщила, что осуществить это будет невозможно, пока урочище не получит статус особо охраняемой природной территории.
- Прежде чем включить Бозжыру в этот перечень, нужно осуществить несколько предварительных этапов, которые требуют времени. Для начала урочище должно получить статус ООПТ. Кроме этого, существует критерий уникальности – на территории должно присутствовать уникальное сочетание биоразнообразия, что даст возможность номинировать участок в состав той или иной программы ЮНЕСКО. Необходимо, чтобы на территории Бозжыры провели научное исследование профильные организации, - сообщила Виктория Ильина.
По ее словам, необходимо вести работу по учету количества туристов, которые посещают территорию урочища.
- В Казахстане отсутствует единая методика оценки рекреационной нагрузки. На сегодня основной подход состоит в том, чтобы считать, сколько туристов посещают локацию за определенный промежуток времени. Но влияние на территорию может сильно различаться в зависимости от характеристик самой территории и характера человеческого воздействия. На сегодняшний день в Алматинской области такая методика разрабатывается, но, я надеюсь, что другие регионы также присоединятся. Однако даже если эту методику примут на вооружение, то методы анализа не должны оставаться константой, их нужно проверять и улучшать, - добавила Виктория Ильина.
Как отметила Гульден Оспанова, генеральный директор туристической компании Global Air – American Express, любое строительство на Бозжыре уничтожит ценность Бозжыры в глазах туристов.
- Строительство туристического объекта в Сенеке, как предлагают экологи, абсолютно поспособствует развитию этого населенного пункта. Туда начнет стремиться бизнес, появятся рабочие места, улучшится инфраструктура. Мне понятна позиция тех, кто говорит, что нужен визит-центр возле самой Бозжыры. Но любое строение – это коммуникации, это отходы, как можно представить утилизацию отходов оттуда? Там нельзя реализовать ни одно практическое техническое решение и при этом сохранить природные объекты в первоначальной красоте. Иностранные туристы приедут к нам не на отель или этноаул, а на первозданную, нетронутую красоту. Но если что-то будет находиться поблизости от Бозжыры, то она потеряет для них ценность. Никто не станет преодолевать 600 километров, чтобы посмотреть на еще одну убитую людьми достопримечательность. Люди просто перестанут туда ездить, потому что ездить будет не на что, - рассказала Гульден Оспанова.
Напомним, в ноябре прошлого года на территории Бозжыры сняли на видео строительную технику.
Позже стало известно, что инвесторы, запустившие отель Rixos Water World Aktau в Мангистау, предложили реализовать на территории области уникальный проект бутик-отеля «Бозжыра Сафари Отель».
После возмущения местных жителей и экологов Магзум Мирзагалиев, министр экологии, геологии и природопользования, сообщил, что с территории урочища вывезли строительную технику, а с застройщиком обсудят перенос строительства за пределы Жабайушканского заказника.
В январе на территории урочища вновь запечатлели строительную технику.
В пресс-службе акима Мангистауской области сообщили, что на Бозжыре проводят инженерно-геологические изыскательские работы.
Общественные слушания по разделу «Оценка воздействия на окружающую среду» к рабочему проекту «Гостиничный комплекс в Каракиянском районе Мангистауской области» состоялись 5 февраля.
Проведение оценки воздействия на окружающую среду раскритиковали эксперты Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия.
В Ассоциации практикующих экологов предложили отправить проект на доработку, а затем повторно вынести на общественные слушания.
Председатель общественного объединения «Эком» Светлана Могилюк заявила, что слушания прошли с нарушениями норм Орхусской конвенции и правил проведения общественных слушаний.
Экологическая активистка Ажар Джандосова опубликовала петицию с призывом прекратить строительство в урочище Бозжыра.
Несмотря на возражения и критику от экологов и представителей общественности, общественные слушания признали состоявшимися.
Независимый эколог Константин Плахов рассказал об опасности строительства в урочище и перспективах развития экотуризма в Мангистау.
В марте Ассоциация юридических лиц «Экофорум Казахстана» объявила о начале общественной экспертизы по проекту «Рабочий проект «Гостиничный комплекс в Каракиянском районе Мангистауской области».