Президент назвал вопиющим происшествием отравление детей в Мангистау

Глава государства прокомментировал отравление детей продуктами питания в школьных столовых в Мангистау. Касым-Жомар Токаев назвал случившееся вопиющим происшествием на Августовской конференции учителей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото из архива Lada.kz

Касым-Жомарт Токаев выступил на ежегодной августовской конференции учителей, где поднял ряд проблемных вопросов в сфере образования, в частности, затронул и качество питания в школьных столовых.

- Еще один важный вопрос. Как вы знаете, в Мангистауской области были отмечены случаи отравления детей некачественными продуктами питания. После этого вопиющего происшествия министерство здравоохранения взяло на контроль качество школьного питания. Это очень правильное решение. В целом, сфера образования является стратегически важной для государства. Поэтому компетентные государственные органы должны быть активно вовлечены в ее развитие, - сказал Президент.

Он отметил, что благополучие детей, их здоровье и качественные знания напрямую предопределяют будущее Казахстана, сообщает Акорда.

Напомним, после отравления школьников в столовой нашего региона Министерство здравоохранения РК завершило масштабную проверку школьных столовых в Мангистауской области, инициированную по поручению премьер-министра. Из 66 проверенных пищеблоков в 65 выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований

Ранее, с 7 по 13 сентября в общеобразовательной школе №8, расположенной в жилом массиве Бесшокы Мунайлинского района, зарегистрировано групповое пищевое отравление. Позже у работников столовой учебного заведения выявили стафилококк.

Уголовное дело по факту отравления детей в столовой общеобразовательного учреждения села Бесшокы передали 6 января в суд. Дело рассматривается в Мунайлинском районном суде по части 1 статьи 304 УК РК (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, заражение, облучение или отравление людей).

После массового отравления детей в Бесшокы в школах Актау власти намерены были провести проверку качества еды, которую предоставляют детям в столовых.

Кроме того, Lada.kz поговорила со специалистом в сфере санитарии Асимой Жарылгасовой, которая назвала главные угрозы здоровью детей, получающих горячее питание в школе. Это не только отсутствие чистоты и порядка на кухне, но и кадровый голод в сфере общепита.