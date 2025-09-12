Аким Мангистау встретил родственников погибших в страшной дорожной аварии

Қазақ тіліне аудару

Фото: ЦОК Мангистауской области

Родственники граждан, погибших в дорожно-транспортном происшествии в Мангистауской области, прибыли в регион спецбортом.

Аким области Нурдаулет Килыбай встретил в аэропорту родных и близких погибших, выразил соболезнования, и заверил, что им будет оказана необходимая поддержка. Свои соболезнования также принесли председатель областного маслихата, начальник департамента полиции, имам мечети и служитель церкви.

Напомним, 11 сентября автомобиль «Toyota Hiace», направлявшийся для совершения паломничества в Бекет-ата, попал в дорожно-транспортное происшествие в 90 километрах от села Сенек, в результате чего погибли 10 человек. Среди погибших пять женщин из Карагандинской области и одна - из Астаны. Водитель и двое пассажиров госпитализированы с различными травмами. Один находится в тяжелом состоянии, двое других – в стабильном. Врачи создают все необходимые условия для оказания помощи пострадавшим. Данное дело находится на личном контроле МВД РК.