Легковой автомобиль сбил мужчину в Актау

Фото: кадр видео

По словам очевидцев, ДТП с участием Toyota Corolla произошло вечером 20 сентября возле банкетного зала «Тайказан» в 23 микрорайоне. До приезда скорой помощи пострадавший лежал неподвижно.

Как сообщили в департаменте полиции региона, мужчина выжил. С различными травмами он был доставлен в больницу. В настоящее время находится в отделении травматологии.

В отношении водителя автомобиля составлен протокол по статье 610 КоАП РК.

Автомобиль помещен на штрафстоянку.

Для справки

Статья 610 КоАП РК – Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества. Влечет штраф в размере сорока месячных расчетных показателей (157 280 тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.

Напомним, ранее группа людей, направлявшаяся в Бекет-ата, попала в ДТП. В результате погибли 10 человек. Трое попали в больницу.

Родственники погибших прибыли в регион на борту Нацгвардии 12 сентября. Позже в минздраве рассказали о состоянии пострадавших.