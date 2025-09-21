18+
Легковой автомобиль сбил мужчину в Актау

Происшествия 0 2 060 Сергей Кораблев

Водитель автомобиля Toyota Corolla сбил мужчину вне зоны пешеходного перехода. Подробности происшествия предоставили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

По словам очевидцев, ДТП с участием Toyota Corolla произошло вечером 20 сентября возле банкетного зала «Тайказан» в 23 микрорайоне. До приезда скорой помощи пострадавший лежал неподвижно.

Как сообщили в департаменте полиции региона, мужчина выжил. С различными травмами он был доставлен в больницу. В настоящее время находится в отделении травматологии.

В отношении водителя автомобиля составлен протокол по статье 610 КоАП РК.

Автомобиль помещен на штрафстоянку.

Для справки

Статья 610 КоАП РК  Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества. Влечет штраф в размере сорока месячных расчетных показателей (157 280 тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев. 

Напомним, ранее группа людей, направлявшаяся в Бекет-ата, попала в ДТП. В результате погибли 10 человек. Трое попали в больницу.

Родственники погибших прибыли в регион на борту Нацгвардии 12 сентября. Позже в минздраве рассказали о состоянии пострадавших.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?