Пожар после ДТП в Актау: что известно о пострадавшем?

Пострадавший в аварии с последующим возгоранием автомобиля в 32А микрорайоне по-прежнему находится в больнице, сообщает Lada.kz.
По информации пресс-службы Мангистауской областной многопрофильной больницы, пострадавший пассажир, а именно мужчина 1991 года рождения, прошел всестороннее обследование у травматологов и нейрохирургов.
После диагностики его госпитализировали в нейрохирургическое отделение.
Напомним, ранее в Сети появилось видео с тушением пожара после ДТП, которое произошло вечером 7 октября.
В результате происшествия пострадали владелец Hyundai Tucson и трое пассажиров.
Позже в департаменте полиции региона расказали подробности аварии.
