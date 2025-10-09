Пожар после ДТП в Актау: что известно о пострадавшем?

Қазақ тіліне аудару

Пострадавший в аварии с последующим возгоранием автомобиля в 32А микрорайоне по-прежнему находится в больнице, сообщает Lada.kz .

Фото: pixabay.com

По информации пресс-службы Мангистауской областной многопрофильной больницы, пострадавший пассажир, а именно мужчина 1991 года рождения, прошел всестороннее обследование у травматологов и нейрохирургов.

После диагностики его госпитализировали в нейрохирургическое отделение.

Напомним, ранее в Сети появилось видео с тушением пожара после ДТП, которое произошло вечером 7 октября.

В результате происшествия пострадали владелец Hyundai Tucson и трое пассажиров.

Позже в департаменте полиции региона расказали подробности аварии.