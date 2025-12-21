18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
517.66
606.49
6.44
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
21.12.2025, 14:06

Полиция Мангистау: подозреваемые в убийстве Александра Насибари объявлены в розыск

Происшествия 0 2 752 Лиана Рязанцева

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что подозреваемые в совершении убийства жителя Актау Александра Насибари объявлены в международный розыск, передаёт Lada.kz.

Фото из архива
Фото из архива

По данным пресс-службы полиции региона, личности подозреваемых установлены и объявлены в международный розыск.

Полиция делает всё возможное для задержания подозреваемых, - заверили в ведомстве.

Напомним, Александр Насибари пропал 24 ноября текущего года. Данные об исчезновении мужчины распространились в социальных сетях. Восьмого декабря стало известно, что житель Актау был найден мертвым в районе радонового источника.

Тогда в полиции региона сообщили, что мужчину убили.

Адвокат потерпевшей стороны Ажар Абдил на своей странице в Facebook поделилась новыми данными о гибели Александра Насибари. По ее информации, подозреваемые покинули территорию Казахстана еще 27 ноября и сейчас скрываются на территории РФ.

1
22
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

9 комментарий(ев)
Я
Я
Когда людей объявляют в розыск сообщают данные подозреваемых а мы не видим не слышем.
21.12.2025, 15:20
Я
Я
Когда людей объявляют в розыск сообщают данные подозреваемых а мы не видим не слышем.
21.12.2025, 15:20
Я
Я
Когда людей объявляют в розыск сообщают данные подозреваемых а мы не видим не слышем.
21.12.2025, 15:20
Я
Я
Когда людей объявляют в розыск сообщают данные подозреваемых а мы не видим не слышем.
21.12.2025, 15:20
Я
Я
Когда людей объявляют в розыск сообщают данные подозреваемых а мы не видим не слышем.
21.12.2025, 15:20
Я
Я
Когда людей объявляют в розыск сообщают данные подозреваемых а мы не видим не слышем.
21.12.2025, 15:20
Я
Я
Когда людей объявляют в розыск сообщают данные подозреваемых а мы не видим не слышем.
21.12.2025, 15:20
Я
Я
Когда людей объявляют в розыск сообщают данные подозреваемых а мы не видим не слышем.
21.12.2025, 15:20
Я
Я
Когда людей объявляют в розыск сообщают данные подозреваемых а мы не видим не слышем.
21.12.2025, 15:20
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Пенсионерка из Казахстана попросила Путина помочь получить российское гражданствоНовости Казахстана
19.12.2025, 20:33 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь