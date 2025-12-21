Полиция Мангистау: подозреваемые в убийстве Александра Насибари объявлены в розыск

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что подозреваемые в совершении убийства жителя Актау Александра Насибари объявлены в международный розыск, передаёт Lada.kz .

Фото из архива

По данным пресс-службы полиции региона, личности подозреваемых установлены и объявлены в международный розыск.

Полиция делает всё возможное для задержания подозреваемых, - заверили в ведомстве.

Напомним, Александр Насибари пропал 24 ноября текущего года. Данные об исчезновении мужчины распространились в социальных сетях. Восьмого декабря стало известно, что житель Актау был найден мертвым в районе радонового источника.

Тогда в полиции региона сообщили, что мужчину убили.

Адвокат потерпевшей стороны Ажар Абдил на своей странице в Facebook поделилась новыми данными о гибели Александра Насибари. По ее информации, подозреваемые покинули территорию Казахстана еще 27 ноября и сейчас скрываются на территории РФ.