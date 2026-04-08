Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
08.04.2026, 09:15

«Её допрашивали 12 часов как преступника»: мать особенной девушки из Актау обвиняет полицию в провале дела

Происшествия Наталья Вронская

В Актау разгорается резонанс вокруг уголовного дела о девушке, которая ранее пропала на неделю. В редакцию Lada.kz обратилась мать пострадавшей, заявившая о нарушениях в ходе следствия. В полиции, в свою очередь, утверждают, что дело расследовано в полном объёме и прекращено на законных основаниях.

Фото с сайта app.envato.com
Фото с сайта app.envato.com

По словам Веры Бойковой, её дочь, имеющая ментальные особенности, стала жертвой насилия и незаконного удержания. Женщина утверждает, что во время следствия были допущены серьёзные нарушения. Мама пострадавшей написала письмо в редакцию:

История Натальи Бойковой – это проверка системы правосудия на человечность, которую местная полиция, судя по всему, провалила. Девушку, ставшую жертвой насилия и незаконного удержания, подвергли 12-часовому изнурительному допросу. Несмотря на то, что у Натальи есть ментальные отклонения и она находилась в состоянии глубочайшего шока, следователи проигнорировали требование закона об участии психолога. Моя дочь не могла адекватно оценивать происходящее, но её допрашивали полсуток как преступника, а не как жертву.

Самым вопиющим фактом стало внезапное известие о прекращении дела «за примирением сторон» 1 апреля 2026 года. Как такое возможно, если результаты судебно-медицинской экспертизы (СМЭ) были готовы еще за четыре дня до этого, но следствие даже не потрудилось их изучить?

Подобная спешка в закрытии дел по тяжким статьям часто свидетельствует либо о профессиональной халатности, либо о прямой заинтересованности в исходе дела. Семью фактически лишили права на правосудие, скрывая материалы дела и отказывая в выдаче копий постановлений.

Личность подозреваемого добавляет этой истории особый драматизм. По словам матери потерпевшей, гражданин уже имел судимость за убийство.

Несмотря на тяжесть обвинений и криминальное прошлое, мужчину оставили под подпиской о невыезде. Пока подозреваемый свободно гуляет по улицам Актау, жертва и её семья живут в страхе за свою жизнь. Вероятность того, что человек с таким прошлым скроется от правосудия, следствие, видимо, не беспокоит, - говорится в письме.

Семья направила официальную жалобу прокурору Мангистауской области. Они просят отменить постановление о прекращении дела, изъять дело у городских следователей и передать его на областной уровень для объективности, наказать сотрудников полиции за грубейшие нарушения уголовно-процессуального кодекса. А также изолировать подозреваемого, обеспечив безопасность потерпевшей.

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что уголовное дело было возбуждено 17 марта 2026 года по части 1 статьи 120 Уголовного кодекса РК (Изнасилование).

В ходе досудебного расследования потерпевшая была допрошена и в своих показаниях указала, что в половую связь по принуждению не вступала, все происходило с обоюдного согласия, - сообщили в полиции.

На основании этих показаний 30 марта дело было прекращено «в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения».

В ведомстве подчеркнули, что следственные действия проводились с соблюдением всех процессуальных норм.

В ходе расследования данного уголовного дела сотрудниками полиции была проведена значительная и всесторонняя работа. Тщательно проверены все доводы, версии и обстоятельства, имеющие значение для установления истины. Следственные действия осуществлялись опытным следователем с соблюдением требований законодательства и процессуальных норм. По делу проведён полный комплекс необходимых экспертиз и оперативно-розыскных мероприятий. По результатам проведённой работы принято законное процессуальное решение, уголовное дело завершено, - заверили в полиции.

Редакция Lada.kz направила официальный запрос в прокуратуру Мангистауской области для получения правовой оценки ситуации и ожидает ответа.

Напомним, ранее в социальных сетях распространялись ориентировки с просьбой помочь в поисках пропавшей дочери Веры Бойковой, которая 6 марта не вернулась домой. В этот же день родственники подали в розыск. Мама Натальи рассказала, куда и зачем ушла дочь в день пропажи. Спустя неделю она была найдена живой. Однако, со слов родителей девушки, почти сразу стало известно, что Наталья стала жертвой насилия и незаконного удержания.

Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
Матери пострадавшей девушки надо обратится к хорошему адвокату!
08.04.2026, 06:39
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь