«Её допрашивали 12 часов как преступника»: мать особенной девушки из Актау обвиняет полицию в провале дела

В Актау разгорается резонанс вокруг уголовного дела о девушке, которая ранее пропала на неделю. В редакцию Lada.kz обратилась мать пострадавшей, заявившая о нарушениях в ходе следствия. В полиции, в свою очередь, утверждают, что дело расследовано в полном объёме и прекращено на законных основаниях.

По словам Веры Бойковой, её дочь, имеющая ментальные особенности, стала жертвой насилия и незаконного удержания. Женщина утверждает, что во время следствия были допущены серьёзные нарушения. Мама пострадавшей написала письмо в редакцию:

История Натальи Бойковой – это проверка системы правосудия на человечность, которую местная полиция, судя по всему, провалила. Девушку, ставшую жертвой насилия и незаконного удержания, подвергли 12-часовому изнурительному допросу. Несмотря на то, что у Натальи есть ментальные отклонения и она находилась в состоянии глубочайшего шока, следователи проигнорировали требование закона об участии психолога. Моя дочь не могла адекватно оценивать происходящее, но её допрашивали полсуток как преступника, а не как жертву. Самым вопиющим фактом стало внезапное известие о прекращении дела «за примирением сторон» 1 апреля 2026 года. Как такое возможно, если результаты судебно-медицинской экспертизы (СМЭ) были готовы еще за четыре дня до этого, но следствие даже не потрудилось их изучить? Подобная спешка в закрытии дел по тяжким статьям часто свидетельствует либо о профессиональной халатности, либо о прямой заинтересованности в исходе дела. Семью фактически лишили права на правосудие, скрывая материалы дела и отказывая в выдаче копий постановлений. Личность подозреваемого добавляет этой истории особый драматизм. По словам матери потерпевшей, гражданин уже имел судимость за убийство. Несмотря на тяжесть обвинений и криминальное прошлое, мужчину оставили под подпиской о невыезде. Пока подозреваемый свободно гуляет по улицам Актау, жертва и её семья живут в страхе за свою жизнь. Вероятность того, что человек с таким прошлым скроется от правосудия, следствие, видимо, не беспокоит, - говорится в письме.

Семья направила официальную жалобу прокурору Мангистауской области. Они просят отменить постановление о прекращении дела, изъять дело у городских следователей и передать его на областной уровень для объективности, наказать сотрудников полиции за грубейшие нарушения уголовно-процессуального кодекса. А также изолировать подозреваемого, обеспечив безопасность потерпевшей.

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что уголовное дело было возбуждено 17 марта 2026 года по части 1 статьи 120 Уголовного кодекса РК (Изнасилование).

В ходе досудебного расследования потерпевшая была допрошена и в своих показаниях указала, что в половую связь по принуждению не вступала, все происходило с обоюдного согласия, - сообщили в полиции.

На основании этих показаний 30 марта дело было прекращено «в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения».

В ведомстве подчеркнули, что следственные действия проводились с соблюдением всех процессуальных норм.

В ходе расследования данного уголовного дела сотрудниками полиции была проведена значительная и всесторонняя работа. Тщательно проверены все доводы, версии и обстоятельства, имеющие значение для установления истины. Следственные действия осуществлялись опытным следователем с соблюдением требований законодательства и процессуальных норм. По делу проведён полный комплекс необходимых экспертиз и оперативно-розыскных мероприятий. По результатам проведённой работы принято законное процессуальное решение, уголовное дело завершено, - заверили в полиции.

Редакция Lada.kz направила официальный запрос в прокуратуру Мангистауской области для получения правовой оценки ситуации и ожидает ответа.

Напомним, ранее в социальных сетях распространялись ориентировки с просьбой помочь в поисках пропавшей дочери Веры Бойковой, которая 6 марта не вернулась домой. В этот же день родственники подали в розыск. Мама Натальи рассказала, куда и зачем ушла дочь в день пропажи. Спустя неделю она была найдена живой. Однако, со слов родителей девушки, почти сразу стало известно, что Наталья стала жертвой насилия и незаконного удержания.