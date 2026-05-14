В Актау водитель внедорожника сбил ребёнка на пешеходном переходе

В Актау сегодня, 14 мая, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего пешехода, передает Lada.kz.
Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, авария произошла около 12:10 часов на нерегулируемом пешеходном переходе в 19 микрорайоне.
По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado совершил наезд на ребёнка, переходившего дорогу.
В результате ДТП несовершеннолетний получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.
По данному факту водитель привлечён к административной ответственности по статье 610 КоАП РК.
В ведомстве напомнили водителям о необходимости соблюдать правила проезда пешеходных переходов и быть предельно внимательными на дороге.
Напомним, ранее в одном из дворов Актау насмерть сбили полуторогодовалого ребенка.
