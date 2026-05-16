В Актау изъяли более 7 килограммов марихуаны

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по противодействию наркопреступности сотрудниками полиции 27 апреля были остановлены две автомашины, в которых находились препараты «Тропикамид».

Начато расследование по статье 301 УК РК (незаконный оборот ядовитых веществ, а также веществ, инструментов или оборудования, используемых для изготовления или переработки наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или ядовитых веществ).

Также в 11 микрорайоне задержан мужчина, подозреваемый в хранении наркотических веществ. В ходе обыска по месту его проживания были обнаружены и изъяты 10 кустов конопли, а также готовая «продукция» - 7 килограммов 440 граммов марихуаны.

Уголовное дело расследуют по статье 300 (Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества).