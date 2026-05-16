В Актау изъяли более 7 килограммов марихуаны

Правоохранительные органы конфисковали запрещённые вещества и растения у жителей областного центра, передаёт Lada.kz.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий по противодействию наркопреступности сотрудниками полиции 27 апреля были остановлены две автомашины, в которых находились препараты «Тропикамид».
Начато расследование по статье 301 УК РК (незаконный оборот ядовитых веществ, а также веществ, инструментов или оборудования, используемых для изготовления или переработки наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или ядовитых веществ).
Также в 11 микрорайоне задержан мужчина, подозреваемый в хранении наркотических веществ. В ходе обыска по месту его проживания были обнаружены и изъяты 10 кустов конопли, а также готовая «продукция» - 7 килограммов 440 граммов марихуаны.
Уголовное дело расследуют по статье 300 (Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества).
