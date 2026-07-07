Житель Актау получил 20 суток за брань и демонстрацию тела

Мужчину признали виновным в нарушении общественного порядка. При этом было отмечено, что это не первое правонарушение гражданина. Судья определил ему наказание – 20 суток ареста, передаёт Lada.kz .

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Специализированный суд по административным правонарушениям города Актау рассмотрел дело в отношении гражданина Р. по части 2 статьи 434 КоАП РК (Нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания).

Установлено, что в июне мужчина ходил обнаженным в одном из подъездов 32 дома в 14 микрорайоне. С момента прошлого административного взыскания за мелкое хулиганство не прошло и года, поэтому суд пришел к выводу, правильный урок для себя правонарушитель не извлек.

Вина правонарушителя полностью доказана заявлением потерпевшей, протоколом об административном правонарушении и видеозаписью с места происшествия.

Санкция части 2 статьи 434 КоАП РК предусматривает привлечение к общественным работам на срок от 60 до 100 часов либо административный арест на срок от 15 до 30 суток. Постановлением суда Р. признан виновным. Его арестовали на 20 суток.