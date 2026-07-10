Жительница Актау требует пересмотреть дело о нападении на ее несовершеннолетнего сына

Жительница Актау обратилась в редакцию Lada.kz с заявлением о том, что несколько месяцев пытается добиться привлечения к ответственности женщины, которая, по ее словам, избила ее несовершеннолетнего ребенка на детской площадке. Она утверждает, что уголовное дело было прекращено несмотря на заключение эксперта и видеофиксацию.

Фото создано с помощью искусственного интеллекта

Женщина рассказала, что 27 апреля на футбольном поле в 15 микрорайоне Актау между детьми произошел конфликт. Когда ее сын уже уходил домой, к нему подбежала мать другого ребенка и несколько раз ударила его по голове, удерживая рукой.

После случившегося мой сын в сильном испуге прибежал домой. Я его отвезла в детскую областную больницу, где диагностировали легкое сотрясение головного мозга. На следующий день я обратилась в полицию, однако заявление сначала отказались принимать без присутствия ребенка. Позже заявление все же зарегистрировали. Несмотря на лечение, состояние мальчика не улучшалось, сохранялись головные боли, слабость и другие жалобы. Мы неоднократно обращалась к врачам, проходили обследования, искали специалистов самостоятельно. В мае мой ребенок был госпитализирован в неврологическое отделение, где прошел курс лечения. После выписки лечение продолжилось амбулаторно, он до сих пор находится под наблюдением врачей, - рассказала мама ребенка.

По мнению матери, полиция несвоевременно приняла меры по изъятию записей с камер видеонаблюдения и не обеспечила объективное расследование.

На протяжении трех месяцев в отношении женщины, которая причинила телесные повреждения моему несовершеннолетнему ребенку, каких-либо мер не принято. По данному факту было заведено уголовное дело по статье «Побои». Однако уголовное дело было прекращено несмотря на заключение эксперта и видеофиксацию. Ранее я обращалась в прокуратуру, однако никаких мер не принято, перенаправили моё заявление в ту же полицию, - пожаловалась женщина.

Мама мальчика обратилась с жалобой также в Генеральную прокуратуру РК с требованием пересмотреть дело и провести проверку действий сотрудников полиции, оценить законность расследования, проверить соблюдение прав несовершеннолетнего.

Я хочу не просто рассказать о решении полиции, а добиться общественного резонанса. Сегодня пострадал мой ребенок, а завтра на его месте может оказаться другой. Я намерена добиваться справедливости до конца. Изначально принятое полицией решение меня не устраивало, потому что, на мой взгляд, оно не учитывало тяжесть последствий для моего ребенка. У него диагностировано сотрясение головного мозга, что подтверждено медицинскими документами. Кроме того, ребенку поставлен диагноз «посттравматическая цереброастения», в связи с чем он будет находиться под наблюдением врачей в течение года и проходить необходимое лечение. Из-за травмы, обследования и лечения он почти месяц не ходил на учебу, так как врачи запретили ему умственную и физическую нагрузку, а учиться он в частной школе, и возможно меня заставят заплатить за пропущенный месяц. Сейчас он также вынужден ограничивать привычную активную жизнь из-за состояния здоровья. Помимо физических последствий, ребенок получил и психологическую травму, он стал замкнутым, - пояснила она.

Lada.kz направила официальный запрос в департамент полиции Мангистауской области и ожидает комментарий по данной ситуации.

Для справки:

Посттравматическая церебрастения — это неврологическое истощение мозга после черепно-мозговой травмы (удара, падения) . Главные симптомы: сильная усталость даже после отдыха, частые головные боли, плохая память и проблемы с вниманием.