18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
464.71
531.26
6.05
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
10.07.2026, 11:15

Жительница Актау требует пересмотреть дело о нападении на ее несовершеннолетнего сына

Происшествия 0 3 080 Лиана Рязанцева

Жительница Актау обратилась в редакцию Lada.kz с заявлением о том, что несколько месяцев пытается добиться привлечения к ответственности женщины, которая, по ее словам, избила ее несовершеннолетнего ребенка на детской площадке. Она утверждает, что уголовное дело было прекращено несмотря на заключение эксперта и видеофиксацию. 

Фото создано с помощью искусственного интеллекта
Фото создано с помощью искусственного интеллекта

Похожие новости

Женщина рассказала, что 27 апреля на футбольном поле в 15 микрорайоне Актау между детьми произошел конфликт. Когда ее сын уже уходил домой, к нему подбежала мать другого ребенка и несколько раз ударила его по голове, удерживая рукой.

После случившегося мой сын в сильном испуге прибежал домой. Я его отвезла в детскую областную больницу, где диагностировали легкое сотрясение головного мозга. На следующий день я обратилась в полицию, однако заявление сначала отказались принимать без присутствия ребенка. Позже заявление все же зарегистрировали. Несмотря на лечение, состояние мальчика не улучшалось, сохранялись головные боли, слабость и другие жалобы. Мы неоднократно обращалась к врачам, проходили обследования, искали специалистов самостоятельно. В мае мой ребенок был госпитализирован в неврологическое отделение, где прошел курс лечения. После выписки лечение продолжилось амбулаторно, он до сих пор находится под наблюдением врачей, - рассказала мама ребенка.

По мнению матери, полиция несвоевременно приняла меры по изъятию записей с камер видеонаблюдения и не обеспечила объективное расследование.

На протяжении трех месяцев в отношении женщины, которая причинила телесные повреждения моему несовершеннолетнему ребенку, каких-либо мер не принято. По данному факту было заведено уголовное дело по статье «Побои».  Однако уголовное дело было прекращено несмотря на заключение эксперта и видеофиксацию. Ранее я обращалась в прокуратуру, однако никаких мер не принято, перенаправили моё заявление в ту же полицию, - пожаловалась женщина.

Мама мальчика обратилась с жалобой также в Генеральную прокуратуру РК с требованием пересмотреть дело и провести проверку действий сотрудников полиции, оценить законность расследования, проверить соблюдение прав несовершеннолетнего.

Я хочу не просто рассказать о решении полиции, а добиться общественного резонанса. Сегодня пострадал мой ребенок, а завтра на его месте может оказаться другой. Я намерена добиваться справедливости до конца. Изначально принятое полицией решение меня не устраивало, потому что, на мой взгляд, оно не учитывало тяжесть последствий для моего ребенка. У него диагностировано сотрясение головного мозга, что подтверждено медицинскими документами. Кроме того, ребенку поставлен диагноз «посттравматическая цереброастения», в связи с чем он будет находиться под наблюдением врачей в течение года и проходить необходимое лечение. Из-за травмы, обследования и лечения он почти месяц не ходил на учебу, так как врачи запретили ему умственную и физическую нагрузку, а учиться он в частной школе, и возможно меня заставят заплатить за пропущенный месяц. Сейчас он также вынужден ограничивать привычную активную жизнь из-за состояния здоровья. Помимо физических последствий, ребенок получил и психологическую травму, он стал замкнутым, - пояснила она.

Lada.kz направила официальный запрос в департамент полиции Мангистауской области и ожидает комментарий по данной ситуации.

Для справки: 

Посттравматическая церебрастения — это неврологическое истощение мозга после черепно-мозговой травмы (удара, падения). Главные симптомы: сильная усталость даже после отдыха, частые головные боли, плохая память и проблемы с вниманием.

2
27
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Абсурд на заправках: почему казахстанцы без автомобилей обязаны оплачивать бензин для чужих машин?Новости Казахстана
30.06.2026, 09:30 0
В Казахстане вводят новое жесткое правило для выезда за границуНовости Казахстана
18.06.2026, 07:19 0
«Проверка по адресу»: в Казахстане акиматы начнут обход квартир с 12 июляНовости Казахстана
29.06.2026, 08:36 0
Имеют ли право казахстанцы установить камеру над своей дверью в подъезде без согласия соседейНовости Казахстана
21.06.2026, 17:25 0
Что за насекомое???Народные новости
19.06.2026, 11:09 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь