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29.07.2026, 18:36

В Актау в галерейном доме полыхала квартира

Происшествия 0 2 874 Сергей Кораблев

Пожар произошел в одной из квартир трехэтажного жилого дома во 2 микрорайоне, сообщает Lada.kz.

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По данным ДЧС региона, сообщение о пожаре поступило 29 июля в 16:20 часов.

Возгорание произошло на втором этаже в одной из квартир трехэтажного многоквартирного жилого дома №60, расположенного во 2 микрорайоне. Горели бытовые предметы в прихожей и на кухне. Общая площадь пожара составила 16 квадратных метров.

На место происшествия были направлены силы ДЧС. В ликвидации пожара участвовали 12 сотрудников и три единицы спецтехники. Также дежурила бригада Центра медицины катастроф в составе четырех человек.

Пожар был полностью ликвидирован в 16:35 часов.

В результате происшествия никто не пострадал.

Причины возгорания устанавливаются.

 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
OpOp
OpOp
Это был взрыв. Дверь выбило и она там валялась на козырьке. Окна выбило с обратной стороны. Стена межквартирная сильно повреждена.
29.07.2026, 15:35
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