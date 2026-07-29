В Актау в галерейном доме полыхала квартира

Пожар произошел в одной из квартир трехэтажного жилого дома во 2 микрорайоне, сообщает Lada.kz .

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По данным ДЧС региона, сообщение о пожаре поступило 29 июля в 16:20 часов.

Возгорание произошло на втором этаже в одной из квартир трехэтажного многоквартирного жилого дома №60, расположенного во 2 микрорайоне. Горели бытовые предметы в прихожей и на кухне. Общая площадь пожара составила 16 квадратных метров.

На место происшествия были направлены силы ДЧС. В ликвидации пожара участвовали 12 сотрудников и три единицы спецтехники. Также дежурила бригада Центра медицины катастроф в составе четырех человек.

Пожар был полностью ликвидирован в 16:35 часов.

В результате происшествия никто не пострадал.

Причины возгорания устанавливаются.