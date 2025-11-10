Под охраной и под камерами: как в Актау защищают школьников

После участившихся сообщений о возможных угрозах и тревожных инцидентах в школах родители все чаще задаются вопросом: насколько безопасно сегодня в учебных заведениях города? Корреспондент Lada.kz узнал, чем оснащены школы Актау и какие меры предпринимаются для защиты детей.

Фото автора

В городском отделе образования заявили, что все школы города полностью оборудованы системами безопасности: тревожными кнопками, камерами видеонаблюдения и специализированной охраной.

Все школы находятся под круглосуточным наблюдением, - отметили в ведомстве.

В каждом здании установлены турникеты, и школьники проходят в учебное заведение по индивидуальным пропускам.

Родители могут попасть в школу только после регистрации у охраны - при входе они вносят свои данные в специальный журнал, где фиксируется время прихода и ухода. По словам специалистов, это помогает контролировать поток посетителей и предотвращать несанкционированный доступ.

Отдел образования отмечает, что уровень безопасности в школах Актау находится на высоком уровне, и все необходимые меры принимаются, чтобы дети могли учиться в спокойной и защищенной среде.

В сентябре мы рассказывали, как работают тревожные кнопки и кто охраняет школы.

Напомним, ранее неизвестные сообщили о готовящихся расправах в школах Актау. Также в соцсетях распространили видео задержания мужчины, связав его с рассылкой о нападении на школы. В управлении образования не отменили занятия. Позже в полиции заявили, что реальной угрозы жизни и здоровью учащихся и сотрудников школ не установлено.

Корреспондент Lada.kz сегодня утром, 10 ноября, проверил обстановку в нескольких учебных заведениях города.