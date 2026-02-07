Земельный конфликт в Актау: яхт-клуб «Бриз» выступил с обвинениями

Яхт-клуб «Бриз» повторно обратился к властям по вопросу земельного участка, который, по их мнению, должен был быть предоставлен под развитие туристической инфраструктуры. Организация заявляет о многочисленных задержках и ошибках при рассмотрении заявлений в акимате, тогда как городские чиновники утверждают, что действовали в рамках законодательства, сообщает Lada.kz .

Яхт-клуб «Бриз» выступил с заявлением о проблемах, связанных с получением земельного участка, необходимого для развития инфраструктуры. В официальном обращении руководство клуба обвиняет городской акимат в затягивании рассмотрения заявления, многочисленных ошибках при подаче документов и несоответствии ответов фактической ситуации.

Как следует из текста обращения, клуб подал первое заявление еще 3 октября 2025 года через геопортал, но по регламенту местный исполнительный орган (МИО) – акимат Актау – должен был рассмотреть его в течение восьми дней. Вместо этого процесс затянулся на 97 дней и был рассмотрен только после письменного обращения к акиму города.

В ответе акимата клубу был отказано на том основании, что запрошенное использование земельного фонда, непосредственно занятых территориальными водами, «не входит в исчерпывающий перечень случаев для прямого предоставления прав на участок». Однако авторы обращения отмечают, что соответствующий вариант запроса для такой цели присутствует на портале государственных услуг, что вызывает вопросы.

Далее клуб «Бриз» неоднократно переподает заявление с корректировками – изменялись целевое назначение участка, корректировался адрес и данные договора аренды. Несмотря на это, по мнению заявителей, чиновники акимата по ошибке отклоняли обращения или возвращали их на доработку.

В частности, они указывают, что нынешний ответ акимата о том, что последний запрос от 15 января №700000129600 «находится на рассмотрении уполномоченного органа» – не соответствует действительности. Авторы обращения подчеркивают, что заявление в системе «зависло»: они видят его у себя в личном кабинете, но сотрудники акимата не видят его в своих интерфейсах.

На 30 января 2026 года, как утверждают в «Бризе», заявление было подано восьмой раз, и находится на рассмотрении. При этом ни одно из предыдущих обращений не было рассмотрено в установленные сроки.

Отмечается, проблема имеет важное значение для деятельности общественного объединения и напрямую связана с развитием туристической инфраструктуры города – направления, которое, по словам авторов, требует внимания и поддержки.

Нужно отметить, что администрация яхт-клуба «Бриз» с прошлого года ожидает решения акимата по поданным заявлениям на оформление земельных участков. Представители организации заявили о возможном умышленном саботаже рассмотрения их обращений.

В администрации яхт-клуба пояснили, что подавали заявку на три земельных участка. Первый участок – акватория под причалом. Второй – земля между существующим участком и морем, образовавшаяся в результате обмеления Каспия. Третий участок находится напротив ресторана «Sheffchenko». Именно неузаконенный статус территории под причалом, как утверждает организация, стал причиной конфликтов с «самозахватчиками» и бездействием в отношении них полиции. До 2024 года узаконить этот участок было невозможно, так как береговая полоса не принадлежала акимату.

