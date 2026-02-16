18+
Температура воды в море онлайн
Пляжи и базы отдыха Актау
16.02.2026, 18:25

70 тысяч тенге за выход в море: владельцы судов в Актау возмущены «беззаконием» в яхт-клубе

Общество 0 1 416 Наталья Вронская

Владельцы маломерных судов в Актау заявили о новом витке конфликта с яхт-клубом «Бриз». По их словам, на территории перед морем установлен шлагбаум, и теперь спуск судна на воду и его подъем на сушу обходится в 70 тысяч тенге за каждую операцию. Корреспондент Lada.kz побесодовал с обеими сторонами.

Фото: стоп-кадр из видео. Улучшен при помощи ИИ
Фото: стоп-кадр из видео. Улучшен при помощи ИИ

Судовладельцы считают такие меры незаконными и говорят о фактическом ограничении доступа к воде.

Берег должен быть свободным. Это уже беспредел. Как тогда развивать туризм?, - говорят они.

По их словам, ранее они платили яхт-клубу по 300 тысяч тенге в месяц за швартовку у причала. Однако позже, как утверждают собеседники, выяснилось, что «по документам земля (вода) у причала им даже не принадлежит». Теперь же, по их мнению, ситуация усугубилась – установлен шлагбаум и введена плата за спуск и подъем судов.

Владельцы водного транспорта настаивают: поскольку территория находится в аренде, «по закону обязаны пропускать граждан к воде», а значит, препятствовать доступу к морю нельзя.

В свою очередь капитан причала ОО «Бриз» Олег Морозов пояснил, что шлагбаум установлен в соответствии с утвержденным проектом. И граждан к нему пускают, а вот про судна в законе ничего не сказано.

Шлагбаум установлен в соответствии с разработанным и утвержденным проектом. Мы признаны объектом, в отношении которого существуют определённые требования по безопасности. Мы – база стоянки маломерных судов и обязаны контролировать, кто и на каких основаниях выходит в море, - сообщил он.

По его словам, требования основаны на законе о государственной границе и профильной инструкции, регулирующей содержание баз стоянок маломерных судов. В клубе утверждают, что обязаны проверять документы на судно, капитана, а в случае коммерческой деятельности – и регистрацию предпринимателя.

Почему мы должны разрешать пользоваться нашей территорией бесплатно? Есть установленный прайс, заключаем договор – и человек пользуется услугами законно, - заявил Морозов.

Он также уточнил, что для клиентов яхт-клуба проезд через шлагбаум бесплатный. Плата взимается с тех, кто не является клиентом и хочет воспользоваться территорией для спуска или подъема судна.

По словам капитана причала, конфликт длится не первый год. В клубе утверждают, что в прошлом сезоне некоторые владельцы судов «пользовались причалом без разрешения», заходили и швартовались без оплаты.

Отдельно Морозов прокомментировал вопрос земли под причалом. Он сообщил, что до урегулирования статуса акватории Каспийского моря многие причалы строились в условиях неопределенного правового режима. В 2024 году вопрос был решен, а в 2025 году участок появился в кадастре, после чего клуб начал процедуру оформления земли под причалом.

При этом он подчеркнул, что территория стоянки на берегу находится в аренде на 49 лет.

Владельцы яхт, в свою очередь, настаивают: доступ к воде должен быть обеспечен, а взимание платы за сам факт выхода в море они считают необоснованным.

В яхт-клубе также подчеркнули, что необходимые документы на причал у организации имеются. По словам представителя организации, за несколько лет в объект было вложено порядка 50 миллионов тенге – средства направлены на модернизацию, дноуглубительные работы и обустройство инфраструктуры.

В «Бризе» отмечают, что часть владельцев судов отказывается оплачивать стоянку и пользование причалом, ссылаясь на прежнюю неурегулированность вопроса с оформлением земли (акватории) под причалом. В клубе такую позицию считают попыткой уклониться от оплаты услуг и называют подобных пользователей «сторонниками бесплатного пользования инфраструктурой».

Конфликт, судя по всему, продолжит развиваться в правовом поле. Обе стороны заявляют о своей законной позиции и намерены отстаивать её в соответствующих инстанциях.

Напомним, 20 июня 2025 года стало известно о захвате в яхт-клубе «Бриз» мест швартовки.

Спустя неделю о ситуации высказался капитан причала ОО «Бриз» Олег Морозов.

Позже администрация «Бриза» обвинила полицию в бездействии.

Адвокат Айбек Суюндуков предупредил о возможной уголовной ответственности.

Нужно отметить и тот факт, что администрация яхт-клуба «Бриз» с прошлого года ожидает решения акимата по поданным заявлениям на оформление земельных участков. Представители организации заявили о возможном умышленном саботаже рассмотрения их обращений. 

В администрации яхт-клуба пояснили, что подавали заявку на три земельных участка. Первый участок – акватория под причалом. Второй – земля между существующим участком и морем, образовавшаяся в результате обмеления Каспия. Третий участок находится напротив ресторана «Sheffchenko». Именно неузаконенный статус территории под причалом, как утверждает организация, стал причиной конфликтов с «самозахватчиками» и бездействием в отношении них полиции. До 2024 года узаконить этот участок было невозможно, так как береговая полоса не принадлежала акимату.

Кроме того, «Бриз» повторно обращался к властям по вопросу земельного участка, который, по их мнению, должен был быть предоставлен под развитие туристической инфраструктуры.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Beloff
Beloff
Полностью передать яхт клуб в госуправление. Действующих владельцев судить. Полное возмещение всего полученного за всё время дохода и конфискация имущества нажитого за время захвата. Аминь!
16.02.2026, 13:40
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

