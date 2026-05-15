В селе Бейнеу модернизировали здание ЦОНа

Сегодня, 15 мая, ЦОН в селе Бейнеу начал предоставлять государственные услуги в обновленном формате обслуживания. Подробности предоставили в филиале НАО «Госкорпорация «Правительство для граждан» по Мангистауской области, передает Lada.kz .

Центр обслуживания населения, расположенный на улице Косай ата, 4/5 в Бейнеуском районе прошёл модернизацию. В филиале госкорпорации «Правительство для граждан» по Мангистауской области отметили, что была полностью обновлена материально-техническая база отделения, а также внедрены современные зоны обслуживания для создания комфортных условий для граждан.



Сегодня, 15 мая, в модернизированном отделе оказывают государственные услуги по новому формату обслуживания. Так, например, центр разделен на несколько функциональных зон. В частности, здесь предусмотрены зоны быстрого обслуживания, социальных услуг, документирования, самообслуживания и выдачи готовых результатов.

Зоны визуально разделены с использованием цветовой навигации и национальных орнаментов, что обеспечивает удобную ориентацию посетителей. Кроме того, обновлена зона ожидания, установлены комфортные мягкие сиденья для посетителей.

Это третий модернизированный ЦОН в Мангистауской области. Ранее модернизированные центры обслуживания населения были открыты в Мунайлинском районе и городе Жанаозен. Мы и далее будем продолжать работу по повышению качества государственных услуг и созданию комфортных условий для граждан, - отметил директор филиала Айбек Музбаев.

Отмечается, что в Бейнеуском районе проживают более 70 тысяч человек, а обновлённый ЦОН ежедневно смогут посещать около 300 жителей.

Модернизированный ЦОН работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 часов. Дополнительную информацию можно получить в едином контакт-центре по номеру 1414.