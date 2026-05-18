В аэропорту Актау предупредили о задержке рейсов

В Международном аэропорту Актау предупредили пассажиров о задержке сразу нескольких рейсов, передает Lada.kz.
По информации, размещенной на онлайн-табло воздушной гавани, задерживаются вылеты в Атырау, Алматы и Кокшетау, а также прилет самолетов из Атырау, Алматы и Шымкента.
В Международном аэропорту Актау сообщили, что задержка полетов связана с погодными условиям.
В связи с неблагоприятными погодными условиями рейсы в/из Актау выполняются с задержками. Пассажирам рекомендуют заранее уточнять статус своего рейса, - сообщили в аэропорту.
Жителям рекомендуется заранее уточнять информацию о вылетах и проверять статус своего рейса в справочной службе аэропорта: +7 (7292) 60-97-55.
Также информацию можно получить у представителей авиакомпаний или на их официальных сайтах.
Берегите себя и планируйте время выезда в аэропорт, - заключили в аэропорту.
