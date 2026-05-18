В аэропорту Актау предупредили о задержке рейсов

В Международном аэропорту Актау предупредили пассажиров о задержке сразу нескольких рейсов, передает Lada.kz .

По информации, размещенной на онлайн-табло воздушной гавани, задерживаются вылеты в Атырау, Алматы и Кокшетау, а также прилет самолетов из Атырау, Алматы и Шымкента.

В Международном аэропорту Актау сообщили, что задержка полетов связана с погодными условиям.

В связи с неблагоприятными погодными условиями рейсы в/из Актау выполняются с задержками. Пассажирам рекомендуют заранее уточнять статус своего рейса, - сообщили в аэропорту.

Жителям рекомендуется заранее уточнять информацию о вылетах и проверять статус своего рейса в справочной службе аэропорта: +7 (7292) 60-97-55.

Также информацию можно получить у представителей авиакомпаний или на их официальных сайтах.