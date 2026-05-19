Сроки сдачи аэропорта Кендерли в эксплуатацию сдвигаются

Аэропорт в курортной зоне «Кендерли» откроют уже в IV квартале 2026 года. Об этом рассказал аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, передает Lada.kz со ссылкой на официальный Telegram -канал Правительства РК.

Эскиз ЦОК Мангистауской области

В рамках реализации поручений главы государства Мангистауской области провели строительство нового аэропорта в курортной зоне «Кендерли». Объект возводится в Каракиянском районе в 13 км от побережья Каспийского моря и занимает площадь 599 гектаров. О ходе реализации проекта, направленного на комплексное развитие туристического потенциала региона, на уровне энергоснабжения доложил аким региона Нурдаулет Килыбай.

По его словам, общая стоимость проекта составляет 56,9 млрд тенге, из которых к настоящему моменту уже освоено 19,9 млрд тенге. На строительных объектах в круглосуточном режиме задействовано 215 рабочих и 122 основных специализированных оборудования – общий объем строительных работ уже достиг 32%. Согласно утвержденному графику, запуск аэропорта запланирован на IV квартал текущего года.

На первом этапе строится взлетно-посадочная полоса длиной 2200 метров, способная принимать воздушные суда типа Q-400, ATR и CRJ. На следующем этапе инфраструктура будет расширяться, и будет обеспечена возможность приема лайнеров Airbus A320 и Boeing 737. Планируется открытие девяти новых авиамаршрутов, включая внешние и внутренние направления, - сказал Нурдаулет Килыбай.

Исходя из вышесказанного главой региона, сроки сдачи объекта в эксплуатацию изменились. При этом ранее министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев говорил о том, что аэропорт заработает только в 2027 году.