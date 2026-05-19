18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
471.93
548.43
6.61
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
19.05.2026, 12:28

Сроки сдачи аэропорта Кендерли в эксплуатацию сдвигаются

Общество 0 2 779 Наталья Вронская

Аэропорт в курортной зоне «Кендерли» откроют уже в IV квартале 2026 года. Об этом рассказал аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, передает Lada.kz со ссылкой на официальный Telegram-канал Правительства РК.

Эскиз ЦОК Мангистауской области
Эскиз ЦОК Мангистауской области

Похожие новости

В рамках реализации поручений главы государства Мангистауской области провели строительство нового аэропорта в курортной зоне «Кендерли». Объект возводится в Каракиянском районе в 13 км от побережья Каспийского моря и занимает площадь 599 гектаров. О ходе реализации проекта, направленного на комплексное развитие туристического потенциала региона, на уровне энергоснабжения доложил аким региона Нурдаулет Килыбай.

По его словам, общая стоимость проекта составляет 56,9 млрд тенге, из которых к настоящему моменту уже освоено 19,9 млрд тенге. На строительных объектах в круглосуточном режиме задействовано 215 рабочих и 122 основных специализированных оборудования – общий объем строительных работ уже достиг 32%. Согласно утвержденному графику, запуск аэропорта запланирован на IV квартал текущего года.

На первом этапе строится взлетно-посадочная полоса длиной 2200 метров, способная принимать воздушные суда типа Q-400, ATR и CRJ. На следующем этапе инфраструктура будет расширяться, и будет обеспечена возможность приема лайнеров Airbus A320 и Boeing 737. Планируется открытие девяти новых авиамаршрутов, включая внешние и внутренние направления, - сказал Нурдаулет Килыбай.

Исходя из вышесказанного главой региона, сроки сдачи объекта в эксплуатацию изменились. При этом ранее министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев говорил о том, что аэропорт заработает только в 2027 году.

7
10
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Что за дурдом, почему сразу не построить взлётку для приёма больших самолётов. Понятно одно, что распил бюджета должен идти ежегодно.
19.05.2026, 11:05
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Казахстане сделали предупреждение для всех владельцев ЭЦПНовости Казахстана
15.05.2026, 18:04 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь