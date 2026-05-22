Жители Мангистау смогут получать онлайн-консультации южнокорейских врачей

В регион с рабочим визитом прибыла делегация Международного медицинского центра Святой Марии Католического университета Квандон во главе с президентом клиники Го Дон Хёном. Одним из главных направлений обсуждения стало развитие дистанционных медицинских консультаций для населения и возможность получения второго медицинского заключения от южнокорейских специалистов. Об этом Lada.kz сообщил директор Мангистауской областной многопрофильной больницы Берик Каунов.

Фото: МОМБ Мангистауской области

В ходе визита представители южнокорейской клиники посетили ряд медицинских учреждений региона, включая областную многопрофильную больницу, областную детскую больницу и областной онкологический диспансер. Гости ознакомились с работой нового отделения ангиохирургии и хирургического блока, а также провели консультации для пациентов нейроинсультного центра.

Кроме того, состоялась встреча с врачами региона, в рамках которой обсуждались перспективы международного сотрудничества и обмена опытом между медицинскими учреждениями Казахстана и Южной Кореи.

Как отметил президент международного медицинского центра Го Дон Хён, сегодня клиника активно развивает международное партнерство и изучает системы здравоохранения различных стран.

Сотрудничество с Мангистауской областью может стать важным шагом для расширения медицинского взаимодействия и внедрения современных форматов консультирования пациентов, - сказал Го Дон Хен.

Одним из приоритетных направлений стороны рассматривают организацию онлайн-консультаций для жителей региона. Предполагается, что пациенты смогут дистанционно получать рекомендации южнокорейских специалистов, а также обращаться за вторым медицинским мнением по сложным диагнозам и вопросам лечения.

По итогам встречи между управлением здравоохранения Мангистауской области и Международной клиникой Святой Марии был подписан меморандум о сотрудничестве.

Документ предусматривает укрепление профессиональных связей, обмен опытом между врачами, а также реализацию совместных медицинских проектов в будущем.