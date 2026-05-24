В Актау собирают подарки ко Дню защиты детей

В преддверии Дня защиты детей волонтёры «Клуба добряков» объявили о начале благотворительной акции по сбору подарков. Организаторы просят жителей Актау поддержать акцию и помочь в сборе подарков, сообщает Lada.kz.
На своей странице в Instagram волонтеры опубликовали обращения к горожанам.
По предоставленным данным, 29 мая они планируют провести в Мунайлинском районе мероприятие для 50 детей с ограниченными возможностями, из многодетных и неполных семей. Для детей будет организована анимационная программа, игры, творческие и спортивные активности.
Также мы хотим подготовить 50 подарочных наборов для детей. Если у вас есть желание присоединиться и помочь – будем очень благодарны, - отметили волонтеры.
В каждый набор волонтёры планируют включить: раскраски, набор карандашей или фломастеров, мыльные пузыри, мармелад, плиточный шоколад, вафли, маленькие соки, чупа-чупсы, печенье и другие сладости.
Давайте вместе подарим детям Мунайлинского района настоящий праздник и теплые эмоции ко Дню защиты детей,- призвали волонтеры.
Контакты для справок: +7 (701) 880-77-79.
Комментарии0 комментарий(ев)