В Актау собирают подарки ко Дню защиты детей

В преддверии Дня защиты детей волонтёры «Клуба добряков» объявили о начале благотворительной акции по сбору подарков. Организаторы просят жителей Актау поддержать акцию и помочь в сборе подарков, сообщает Lada.kz .

Фото сгенерировано при помощи ИИ

На своей странице в Instagram волонтеры опубликовали обращения к горожанам.

По предоставленным данным, 29 мая они планируют провести в Мунайлинском районе мероприятие для 50 детей с ограниченными возможностями, из многодетных и неполных семей. Для детей будет организована анимационная программа, игры, творческие и спортивные активности.

Также мы хотим подготовить 50 подарочных наборов для детей. Если у вас есть желание присоединиться и помочь – будем очень благодарны, - отметили волонтеры.

В каждый набор волонтёры планируют включить: раскраски, набор карандашей или фломастеров, мыльные пузыри, мармелад, плиточный шоколад, вафли, маленькие соки, чупа-чупсы, печенье и другие сладости.

Давайте вместе подарим детям Мунайлинского района настоящий праздник и теплые эмоции ко Дню защиты детей,- призвали волонтеры.

Контакты для справок: +7 (701) 880-77-79.