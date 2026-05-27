«Стыд и позор»: «Вечный огонь» в Актау опять покрылся разводами

Несмотря на обещания властей провести восстановительные работы, мемориал «Вечный огонь» вновь оказался в неприглядном состоянии после дождя, сообщает Lada.kz .

Фото автора

После очередного дождя мемориал снова покрылся разводами и следами влаги.

Местные жители недоумевают, так как этот объект расположен в самом центре города и имеет особое значение.

Ничего ответственными работниками акимата так и не делается. Какое бессовестное отношение. Позор, слов больше нет, - возмущается один из старожилов города.

На этот раз в Актауском городском акимате снова пообещали, что по факту выявленного увлажнения проводятся дополнительные проверочные мероприятия. При необходимости будут организованы восстановительные работы.

Напомним, ранее жители возмущались качеством ремонта мемориала «Вечный огонь». Однако спустя почти 20 дней ситуация так и не изменилась.