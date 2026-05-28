Почему диабетикам в Актау не компенсируют санаторное лечение

Местная жительница, состоящая на учете по сахарному диабету, обратилась с вопросом о возможных компенсациях после санаторно-курортного лечения. В Актауском городском отделе занятости и социальных программ разъяснили, кому положены выплаты, сообщает Lada.kz .

Фото сгенерировано при помощи ИИ

Этой весной женщина вместе с супругом прошла санаторно-курортное лечение в Сарыагаше. После поездки она попыталась уточнить, предусмотрены ли какие-либо компенсации или выплаты за санаторное лечение, однако самостоятельно получить точную информацию не смогла.

Нас таких много, кто состоит на учете. Предусмотрены ли какие-либо выплаты, компенсации или возмещение расходов через отдел занятости и социальных программ после посещения санатория?, - попросила узнать жительница.

За разъяснением корреспондент Lada.kz обратился в городской отдел занятости и социальных программ.

Там сообщили, что санаторно-курортным лечением через государственные программы обеспечиваются только лица с инвалидностью – в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации, разработанной МСЭ (медико-социальной экспертизой). МСЭ определяет наличие инвалидности и необходимость предоставления человеку мер социальной поддержки.