В Актау 1 июня пройдут праздничные мероприятия

В понедельник, 1 июня, в Актау состоится ряд праздничных мероприятий, посвящённых Дню защиты детей.

В 10:00 пройдёт конкурс рисунков «Бақытты отбасым» («Счастливая семья»). Место проведения: 4А микрорайон, площадка «Жартасты соқпақ».

В 18:00 состоится праздничный концерт «Біз өмірдің гүліміз» («Мы — цветы жизни»). Место проведения: площадь «Амфитеатр».

Приглашаем всех жителей и гостей города принять участие в мероприятиях, посвящённых детскому празднику, - сообщили в пресс-служба акимата Актау.